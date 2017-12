A PSG még nincs kész, a Bayern revánsot vett Neymarékon

A Bayern München hazai pályán 3–1-re győzött a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, de ígyis csak a második helyen jutott tovább a legjobb 16 közé.

A napokban több Bayern-játékos is elmondta, hogy ez a meccs nem a csoportelsőségről szól (az már elment), hanem a revánsról a párizsi 3–0-ért. Az a meccs mondjuk pont nem jó kiindulási alap, ott egyetlen célja volt a németeknek, megpuccsolni Ancelottit. Az olasz edző akkor taktikai döntésből kihagyta a csapatból Ribéryt, Robbent, Hummelst és Boatenget, most Heynckesnek kényszerűségből kellett felforgatnia a kezdőt:Neuer, Thiago és Robben is sérült, Ribéry és Müller csak most épült fel, ráadásul Coman sem százszázalékos.

A túloldalt csak Marquinhos játéka volt kérdéses, de végül ő is tudta vállalni a meccset. A támadósorban a 46 gólos Neymar, Cavani, Mbappé kezdett.

Idén eddig azok a csapatok tudták meglepni a PSG-t, amelyek szoros vonalakban védekeztek és képesek voltak kihasználni azt a néhány helyzetet, ami adódott a meccsen. Ezeket a csapatokat csak nehezen tudták feltörni, Neymar egyéni akciói kellettek hozzá, vagy Cavani brutálisan hatékony helyzetkihasználása. Most egy Neymar-ziccert leszámítva semmit nem tudott felmutatni a PSG az első félidőben, sőt.Lewandowski góljával már nagyon korán, a nyolcadik percben megszerezte a vezetést a Bayern.

„Csapatszellemmel nyersz BL-t, nem szupersztárokkal" – mondta Henyckes, és ez a mentalitás a meccsen is visszaköszönt. A Bayern hazai pályán sem érezte cikinek, hogy visszaálljon és a stabil védekezésből vezessen támadásokat (az első félidőben 40 százalékban birtokolta a labdát). A terv pedig működött: a 37. percben már 2–0 volt Tolisso góljával.

A PSG gyatra támadójátékát egyetlen statisztikai adattal össze lehet foglalni:Cavani csupán 13-szor ért labdához az első félidőben, és csak egyszer a 16-oson belül.

A másodikban az elsőből gólpassz lett: az 50. percben ő pöcizte oda a labdát Mbappénak, aki üresen fejelhetett, 2–1.

A párizsiak több fantáziával fociztak, az egyenlítés is benne volt a meccsben, de a bátor támadójátéknak végül megfizették az árát:a 69. percben a Bayern elment egy kontrával, amiből Tolisso rúgott újabb gólt.

A hátralévő időben ment előre mindkét csapat, a PSG-nél Marquinhosnak és Mbappénak is volt helyzete (utóbbinak kettő is), de az eredmény már nem változott. Az első meccs után a francia L'Equipe azt írta, hogy „Európa figyelmeztetve".Európa vette az adást, de a PSG egyelőre túlságosan függ a Neymar, Cavani, Mbappé hármastól, ha nekik nem megy úgy igazán, akkor a csapatnak sem (Barca-effekt).

A Bayern nyert, viszont ígyis csak a második helyen jutott tovább. De, ahogy a játékosok és Heynckes is mondta a meccs előtt, nem is ez volt a fő cél, hanem a reváns.Azt pedig teljesítették.

A csoport:

Manchester United–CSZKA Moszkva 2–1 (0–1)

Gól: Lukaku (65.), Rashford (66.), ill. Dzagojev (45+1.)

Benfica–Basel 0–2 (0–1)

Gól: Elyounoussi (5.), Oberlin (65.)

A csoport végeredménye: 1. ManUnited 15, 2. Basel 12, 3. CSZKA 9, 4. Benfica 0

B csoport:

Bayern München–PSG 3–1 (2–0)

Gól: Lewandowski (8.), Tolisso (37., 69.), ill. Mbappé (50.)

Celtic–Anderlecht 0–1 (0–0)

Gól: Simunovic (62. – öngól)

A csoport végeredménye: 1. PSG 15, 2. Bayern 15, 3. Celtic 3, 4. Anderlecht 3

C csoport:

Chelsea–Atlético Madrid 1–1 (0–0)

Gól: Savic (75. – öngól), ill. Saúl (56.)

Roma–Qarabag 1–0 (0–0)

Gól: Perotti (54.)

A csoport végeredménye: 1. Roma 11, 2. Chelsea 11, 3. Atlético 7, 4. Qarabag 2

D csoport:

Barcelona–Sporting 2–0 (0–0)

Gól: Alcácer (59.), Mathieu (90+1. – öngól)

Olimpiakosz–Juventus 0–2 (0–1)

Gól: Cuadrado (15.), Bernardeschi (90.)

A csoport végeredménye: 1. Barcelona 14, 2. Juventus 11, 3. Sporting 7, 4. Olimpiakosz 1

A csoportok első két helyezettje a nyolcaddöntőben folytatja, a harmadik helyezettek az Európa Ligába kerülnek át.