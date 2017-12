Cristiano Ronaldo ötödször kapta meg az Aranylabdát

A France Football december 7-én, csütörtök este jelentette be, hogy a portugál Cristiano Ronaldo nyerte a 2017-es évben az Aranylabdát, azaz ő az idei év legjobb Európában játszó focistája. A Real Madrid klasszisa ezzel beérte az örökrangsor élén az öt győzelemmel álló, argentin Lionel Messit.

Ronaldo 2008, 2013, 2014 és 2016 után kapta meg újra, összesen ötödik alkalommal a díjat. Az elsőt még a Manchester United játékosaként, a többit a Real Madrid színeiben emelhette a magasba.

Az első díjátadóra még 1956-ban került sor, akkor az angol Sir Stanley Matthews nyert. Messi és Ronaldo dominanciája egészen elképesztő, hiszen már tíz év tlt el azóta, hogy valaki más emelhette a magasba az Aranylabdát, akkor a brazil Kaká nyert.

A France Football által életre hívott díj 1991-ig őrizte monopol szerepét, amikor a FIFA is átadta a maga díját az év legjobbjának. 2010-ben egyesült a két díj és 2015-ig FIFA Aranylabdaként adták át, de mára újra külön jutalmaz a France Football és a FIFA.

A FIFA manapság The Best, azaz a legjobb néven oszt díjat, amit idén szintén Cristiano Ronaldo nyert meg. A londoni ceremónián novemberben Messit és Neymart megelőzve lett a legjobb CR.

Mi szólt Cristiano Ronaldo mellett?

Cristiano Ronaldo a 2017-es évben megnyerte a Real Madriddal címvédőként a Bajnokok Ligáját, a spanyol bajnoki címet, a spanyol és európai Szuperkupát, a voksolás után kezdődik, de még a klubvilágbajnokságot is megnyerheti.

A Bajnokok Ligájában 12 góllal lett gólkirály a portugál, ráadásul éppen szerdán állított fel egy újabb rekordot, hiszen a BL történetében eddig egyedüliként minden csoportmeccsen gólt szerzett, azaz oda-vissza gólt lőtt a Dortmund, a Tottenham és az APOEL hálójába.

A 2017-es döntőben Ronaldo két gólt rúgott a Juventusnak, míg az Atlético elleni elődöntő első meccsén egy mesterhármassal szomorította a városi riválist, de a Bayern München elleni negyeddöntő két meccsén is lőtt egy ötöst, így azt sem lehet mondani, hogy a kisebb téttel bíró meccseken hozta volna a lagjobb góllövő formáját.

A bajnokságban egyelőre nem megy a portugálnak, hiszen mindössze két gólnál jár, ráadásul a Real Madrid is csak negyedik a tabellán. Igaz, CR komoly eltiltással kezdte a bajnoki idényt, de nem lesz egyszerű utolérnie a már most 13 gólos Messit.

A 2016-17-es idényben 25 bajnoki góllal zárt a portugál, akkor is megelőzte Messi és Luis Suárez is, előbbi az Aranycipőt is megnyerte, de a bajnoki címnek Ronaldo és a Real Madrid örülhetett.

A portugál válogatottban Ronaldo 11 meccsen lépett pályára, ezeken pontosan ugyanennyi gólt szerzett. A csapatkapitány kivezette a nemzeti csapatot a 2018-as világbajnokságra, míg a Konföderációs Kupán a harmadik helyig jutott a portugál csapat, igaz az utolsó meccsen már nem volt ott CR, hiszen akkor születtek az ikrei.

A portugál győzelmében sokan már az eredményhirdetés előtt biztosak voltak, hiszen cipő és póló is jelent meg a felirattal, miszerint Ronaldo már ötszörös győztes.

A France Footbal eredetileg egy 30 főből álló listát adott meg, az újságírók szavazatai alapján alakult ki a végső sorrend.

A szavazás végeredménye:

1. Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)

2. Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

3. Neymar (brazil, Paris Saint-Germain)

4. Gianluigi Buffon (olasz, Juventus)

5. Luka Modric (horvát, Real Madrid)

6. Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid)

7. Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain)

8. N'Golo Kanté (francia, Chelsea)

9. Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)

10. Harry Kane (angol, Tottenham)

11. Edinson Cavani (uruguayi, Paris Saint-Germain)

12. Isco (spanyol, Real Madrid)

13. Luis Suárez (uruguayi, FC Barcelona)

14. Kevin De Bruyne (belga, Manchester City)

15. Paulo Dybala (argentin, Juventus)

16. Marcelo (brazil, Real Madrid)

17. Toni Kroos (német, Real Madrid)

18. Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid)

19. Eden Hazard (belga, Chelsea)

20. David de Gea (spanyol, Manchester United)

21. Leonardo Bonucci (olasz, Juventus) és Pierre-Emerick Aubameyang (gaboni, Borussia Dortmund)

23. Sadio Mané (szenegáli, Liverpool)

24. Radamel Falcao (kolumbiai, AS Monaco)

25. Karim Benzema (francia, Real Madrid)

26. Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid)

27. Mats Hummels (német, Bayern München)

28. Edin Dzeko (bosnyák, AS Roma)

29. Dries Mertens (belga, Napoli) és Philippe Coutinho (brazil, Liverpool)

Az eddigi győztesek:

1956: Sir Stanley Matthews (angol, FC Blackpool), ...4. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1957: Alfredo di Stéfano (spanyol, Real Madrid), ...5. KUBALA LÁSZLÓ (FC BARCELONA)

1958: Raymond Kopa (francia, Real Madrid)

1959: Alfredo di Stéfano (spanyol, Real Madrid)

1960: Luis Suárez (spanyol, FC Barcelona), ...2. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1961: Enrico Omar Sivori (olasz, Juventus), ...5. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1962: Josef Masopust (csehszlovák, Dukla Praha)

1963: Lev Jasin (szovjet, Dinamo Moszkva)

1964: Denis Law (angol, Manchester United)

1965: Eusébio (portugál, Benfica)

1966: Bobby Charlton (angol, Manchester United)

1967: ALBERT FLÓRIÁN (FERENCVÁROS)

1968: George Best (északír, Manchester United)

1969: Gianni Rivera (olasz, AC Milan)

1970: Gerd Müller (nyugatnémet, Bayern München)

1971: Johann Cruyff (holland, Ajax Amsterdam)

1972: Franz Beckenbauer (nyugatnémet, Bayern München)

1973: Johann Cruyff (holland, Ajax és FC Barcelona)

1974: Johann Cruyff (holland, FC Barcelona)

1975: Oleg Blohin (szovjet, Dinamo Kijev)

1976: Franz Beckenbauer (nyugatnémet, Bayern München)

1977: Allan Simonsen (dán, Borussia Mönchengladbach)

1978: Kevin Keegan (angol, Hamburger SV)

1979: Kevin Keegan (angol, Hamburger SV)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (nyugatnémet, Bayern München)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (nyugatnémet, Bayern München)

1982: Paolo Rossi (olasz, Juventus)

1983: Michel Platini (francia, Juventus)

1984: Michel Platini (francia, Juventus)

1985: Michel Platini (francia, Juventus)

1986: Igor Belanov (szovjet, Dinamo Kijev)

1987: Ruud Gullit (holland, AC Milan)

1988: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1989: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1990: Lothar Matthäus (német, Internazionale)

1991: Jean Pierre Papin (francia, Olympique Marseille)

1992: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1993: Roberto Baggio (olasz, Juventus)

1994: Hriszto Sztoicskov (bolgár, FC Barcelona)

1995: George Weah (libériai, PSG, AC Milan)

1996: Matthias Sammer (német, Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (brazil, FC Barcelona, Internazionale)

1998: Zinedine Zidane (francia, Juventus)

1999: Rivaldo (brazil, FC Barcelona)

2000: Luis Figo (portugál, Real Madrid)

2001: Michael Owen (angol, FC Liverpool)

2002: Ronaldo (brazil, Real Madrid)

2003: Pavel Nedved (cseh, Juventus)

2004: Andrij Sevcsenko (ukrán, AC Milan)

2005: Ronaldinho (brazil, FC Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (olasz, Juventus, Real Madrid)

2007: Kaká (brazil, AC Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)

2009: Lionel Messi (FC Barcelona)

2010: Lionel Messi (FC Barcelona)

2011: Lionel Messi (FC Barcelona)

2012: Lionel Messi (FC Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (FC Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017: Cristiano ronaldo (Real Madrid)

A győztesek rangsora klubok szerint:

11 győzelem: FC Barcelona (Messi 5, Cruyff 2, Suarez, Sztoicskov, Rivaldo, Ronaldinho)

10: Real Madrid (Cristiano Ronaldo 4, Di Stéfano 2, Kopa, Figo, Ronaldo, Cannavaro)

8: Juventus (Platini 3, Sivori, P. Rossi, R. Baggio, Zidane, Nedved), AC Milan (Van Basten 3, Rivera, Gullit, Weah, Sevcsenko, Kaká)

5: Bayern München (Beckenbauer 2, K.-H. Rummenigge 2, G. Müller)

4: Manchester United (Law, B. Charlton, Best, Cristiano Ronaldo)

2: Dinamo Kijev (Blohin, Belanov), Hamburger SV (Keegan 2), Internazionale (Matthäus, Ronaldo)

1: Ajax Amsterdam (Cruyff), Benfica (Eusebio), Blackpool (Matthews), Borussia Dortmund (Sammer), Borussia Mönchengladbach (Simonsen), Dukla Praha (Masopust), Dinamo Moszkva (Jasin), FERENCVÁROS (ALBERT FLÓRIÁN), FC Liverpool (Owen), Olympique Marseille (Papin)

A győztesek rangsora országok szerint:

7 győzelem: NSZK/Németország, Hollandia, Portugália

6: Franciaország

5: Anglia, Argentína, Brazília, Olaszország

3: Spanyolország, Szovjetunió

2: Csehszlovákia/Csehország

1: Bulgária, Dánia, Észak-Írország, Libéria, MAGYARORSZÁG, Skócia, Ukrajna

A győztesek rangsora bajnokságok szerint:

21 győzelem: Spanyolország

18: Olaszország

9: NSZK/Németország

6: Anglia

3: Szovjetunió

1: Csehszlovákia, Franciaország, Hollandia, MAGYARORSZÁG, Portugália