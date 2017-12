Kleinheislerék Prágában harcolták ki a továbbjutást az EL-ben

Utolsó fordulójához érkezett az Európa Liga, a 12 csoport egy részében már korábban eldőlt a továbbjutók kiléte, maradt még azonban így is nyitott kérdés. A Sheriff Tiraspol például úgy esett ki, hogy a forduló előtt még vezette az F csoportot, köszönhetően annak, hogy kikapott Dániában, miközben a Lokomotiv Moszkva győzött Zlínben. Kleinheisler László csapata, az Asztana is Csehországban, a Slavia Praha vendégeként vívta ki a továbbjutást.

Az Asztanából sérülés miatt hiányzott Kleinheisler László, csapata viszont az első félidő végén megszerezte a vezetést Anicic góljával, igaz, ehhez kellett a prágai védők szerencsétlenkedése. Az eredmény nem változott a továbbiakban, ami azt jelenti, hogy a kazak csapat éppen a cseh elől orozta el az A csoport második helyét. A másik meccsen a már biztosan továbbjutó Villarreal a biztos kieső Maccabi Tel-Aviv ellen szenvedett otthon 1-0-s vereséget.

A B jelű négyesben már korábban eldőlt, hogy a Dinamo Kijev és a Partizan Belgrád jut tovább, a két klub összecsapásán végül 4-1-es ukrán győzelem született, Kádár Tamás végigjátszotta a meccset. A kiesettek csatájában a Young Boys egy 96. percben szerzett góllal 2-1-re győzött hazai pályán a Skenderbeu ellen.

A C kvartettben volt még tétje a két mérkőzésnek. A Basaksehir azonban hiába nyert a már biztos 32 közé jutó Braga ellen, a Ludogorets hoffeinheimi döntetlenje azt jelentette, hogy a bolgár csapat egy ponttal megelőzte török riválisát. A Hoffenheimben Szalai Ádám az előző fordulóban kapott piros lap miatt nem léphetett pályára.

A D csoportban a Milan már korábban kiharcolta a továbbjutást csoportelsőként, így tartalékos csapattal utazott Fiumébe, hogy összecsapjon a Rijekával. A horvát együttes hamar megszerezte a vezetést, a 7. percben Puljic volt eredményes egy gyönyörű szabadrúgással, amelyet Vad II István ítélt meg.

A második félidőt is jól kezdte a Rijeka, a 47. perc elején Gavranovic növelte kétgólosra az előnyt és ez is maradt a végeredmény, de a horvát csapat ezzel együtt búcsúzott az Európa Ligától. A csoport másik mérkőzésén a már a forduló előtt továbbmenő AEK Athén az Austria Wien otthonában játszott gólnélküli döntetlent.

Az E csoportban az Atalanta 1-0-ra legyőzte a Lyont és csoportelsőként jutott tovább a francia klub előtt, míg a "vigaszmeccsen" az Everton 3-0-ra kiütötte idegenben az Apollónt. Érdemes megnézni Lookman 2. gólját:

Kiélezett hajrát hozott az F-csoportban az utolsó kör, ugyanis a Sheriff Tiraspol meglepetésre az első helyen várta a fordulót, de a Lokomotiv Moszkva és a Köbenhavn is pályázott a továbbjutásra. A moldáv kiscsapat bravúrja végül elmaradt, ugyanis 2-0-ra kikapott dán riválisának otthonában, miután három perc alatt két kísértetiesen hasonló gólt kapott két szöglet után, majd emberhátrányba került, végül Badibanga révén büntetőt is hibázott. A Moszkva idebenben győzte le a csoportutolsó Zlínt, a cseh csapat az 57. perctől kezdve emberhátrányban játszott, miután Gajic öt perc alatt beszedett két sárgát. Mirancsuk és Farfan góljaival ezt ki is használta a Loko, amivel a csoportelsőséget is megszerezte.

Európa Liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

A csoport:

Slavia Praha (cseh)-Asztana (kazah) 0-1 (0-1)

Villarreal (spanyol) - Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 0-1 (0-0)

A végeredmény: 1. Villarreal 11 pont, 2. Asztana 10, 3. Slavia Praha 8, 4. Makkabi Tel-Aviv 4

B csoport:

Young Boys (svájci)-Skenderbeu (albán) 2-1 (0-0)

Dinamo Kijev (ukrán)-Partizan Beograd (szerb) 4-1 (3-1)

A végeredmény: 1. Dinamo Kijev 13 pont, 2. Partizan Beograd 8, 3. Young Boys 6, 4. Skenderbeu 5

C csoport:

Basaksehir (török)-Braga (portugál) 2-1 (1-0)

Hoffenheim (német)-Ludogorec (bolgár) 1-1 (1-0)

A végeredmény: 1. Braga 10 pont, 2. Ludogorec 9, 3. Basaksehir 8, 4. Hoffenheim 5

D csoport:

Rijeka (horvát)-AC Milan (olasz) 2-0 (1-0)

Austria Wien (osztrák)-AEK Athén (görög) 0-0

A végeredmény: 1. AC Milan 11 pont, 2. AEK Athén 8, 3. Rijeka 7, 4. Austria Wien 5

E csoport:

Apollon (ciprusi)-Everton (angol) 0-3 (0-2)

Atalanta (olasz)-Olympique Lyon (francia) 1-0 (1-0)

A végeredmény: 1. Atalanta 14 pont, 2. Olympique Lyon 11, 3. Everton 4, 4. Apollon 3

F csoport:

FC Köbenhavn (dán)-Sheriff (moldovai) 2-0 (0-0)

Zlín (cseh)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 0-2 (0-0)

A végeredmény: 1. Lokomotiv Moszkva 11 pont, 2. FC Köbenhavn 9, 3. Sheriff 9, 4. Zlín 2