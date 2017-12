Akár el is halaszthatják a manchesteri és a liverpooli rangadót

Ugyan vasárnapra van kiírva a Premier League két városi derbije, a Liverpool-Everton és a Manchester United-Manchester City, mégsem biztos, hogy bármelyiket lejátsszák, köszönhetően a térséget érintő óriási havazásnak.

Az előrejelzések szerint vasárnap akár 20 centis hóréteg is kialakulhat Manchesterben és környékén. Az időjárás viszontagságai a város közelsége miatt Liverpoolt is érinthetik, így nemcsak a manchesteri, hanem a liverpooli derbi megrendezése is veszélybe került. Arról egyelőre nincs információ, hogy mikor pótolnák a találkozókat, de a Premier League híresen feszes decemberi menetrendje miatt akár át is csúszhatnak 2018-ra.

A Unitednek ez hatalmas segítség lenne, ugyanis ekkorra Paul Pogba letöltené hárommeccses eltiltását, amit Hector Bellerín megtaposásáért kapott.