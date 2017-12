Nikolicsnak a csatárt kereső Bayernben is lenne helye

Nemanja Nikolics menedzsere, Vladan Filipovics a DIGI Sport híradójának azt mondta: a Chicago Fire magyar válogatott csatára - Robert Lewandowski helyetteseként - a Bayern Münchenben sem vallana szégyent.

Az átigazolásokkal foglalkozó Transfermarkt.de szerint már nem Dzsudzsák Balázs a legértékesebb magyar futballista, a válogatott csapatkapitányát Nikolics Nemanja előzte meg. Niko már ötödik éve folyamatosan gólkirály három különböző országban, és azzal, hogy Amerikában rögtön az első évében gólkirály tudott lenni, megnőtt az értéke. Ha megnézzük, a mostani magyar labdarúgók hol játszanak külföldön és mit értek el az utóbbi pár évben, akkor szerintem egyértelmű, hogy Niko a legértékesebb magyar játékos" - nyilatkozta a Sport 24-nek Vladan Filipovics.

A játékosmenedzser szerint Nikolics most jól érzi magát Amerikában, és nem tervezi a váltást. De a továbblépésre ettől még bármikor esély adódhat. "Nikónak topcsapatban is lenne helye. Lehet, hogy mindenki röhögni fog, de én tudom, hogy a Bayern egy olyan csatárt keres, aki Lewandowski mögött - a cseréjeként - játszhatna Münchenben. Ha ott lenne Nikolics, lehet, hogy nem játszana rendszeresen, de ha csak Lewandowski sérülése esetén kapna lehetőséget, akkor is biztosan megállná a helyét."

A szilveszterkor a 30. születésnapját ünneplő csatár két meccsen szerzett két góllal tért vissza a válogatottba. "Mindenki, szerintem az új szövetségi kapitány is látja, hogy ahol Niko van, ott gól van. Bízom benne, hogy most lesz lehetősége rendszeresen játszania a válogatottban" - tette hozzá Filipovic.

"A gólok alapján, amelyeket a klubcsapataimban szereztem itt Amerikában, Lengyelországban vagy Magyarországon, megérdemeltem egy olyan esélyt, hogy a magyar válogatottban is megmutassam, igenis ott is fogok ugyanígy gólokat szerezni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok gólt szereztem volna Magyarországnak is, ha olyan bizalmat kaptam volna, mint a klubcsapataimban" - mondta a válogatottban Bernd Storck által mellőzött Nikolics a Reggeli Startban, a DIGI Sporton.