Nyert a Bayern, Gulácsi két gólt kapott a Bundesligában

A Bayern München Frankfurtban nyert, a Gulácsi Péterrel felálló Leipzig a Mainz ellen játszott döntetlent a Bundesliga 15. fordulójában.

A listavezető Bayern Münchennek a kapuskérdés volt a legnagyobb gondja, ugyanis a Manuel Neuert helyettesítő Sven Ulreich a bemelegítés során megsérült, így a korábban már egyszer visszavonult Tom Starke állt a kapuba, míg a cserepadon a mindössze 18 éves Ron Hoffmann foglalt helyet.

A Bayern Arturo Vidal fejesével szerzett vezetést. A gólpasszt a 100. meccsén szereplő Joshua Kimmich adta, míg Vidal zsinórban negyedik bajnoki meccsén volt eredményes, mint később kiderült, győztes gólt szerzett a chilei.

Szép jubileumhoz érkezett Franck Ribéry is, aki 365. alkalommal lépett pályára a münchenieknél, ezzel pedig beérte az örökrangsor élén Hasan Salihamidzicet, így ők ketten szerepeltek a legtöbbet a csapatban idegenlégiósként.

Gulácsi Péter ezúttal is kezdő volt a Lipcsében. Kampl révén meg is szerezték a vezetést a lipcseiek, majd Quaison talált be a magyar válogatott kapusának, aki egy szabadrúgást ütött oda a Mainz játékosa elé. A második félidőben Timo Werner tizenegyese révén vezetett újra a Leipzig, majd egy védhetetlen fejessel mentett pontot a Mianz a 87. percben.

A Borussia Dortmund továbbra is el van átkozva: Peter Bosz csapata hazai pályán kapott ki a Werder Brementől. A vendégek Eggestein révén szereztek vezetést Erre még Aubameyangnak még volt válasza, de Gebre Selassie gólja győzelmet ért a Werdernek. A Dortmund legutóbb szeptember végén nyert a Bundesligában.

Eredmények:

Borussia Dortmund–Werder Bremen 1–2 (Aubameyang 57., ill. Eggestein 26., Gebre Selassie 65.)

RB Leipzig–Mainz 05 2–2 (Kampl 29., Werner 45+3., ill, Quaison 39., Berggreen 87.)

Eintracht Frankfurt–Bayern München 0–1 (Vidal 20.)

Hamburger SV–Wolfsburg 0–0