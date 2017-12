A Manchester City-t már szinte nem is látják az üldözők

A Premier League 16. fordulójának zárómeccsén a Manchester United fogadta a Manchester Cityt. A mérkőzés nem csak derbi mivolta miatt számított pikánsnak, de a bajnoki címért folytatott küzdelemben is döntő fontosságú lehet.

Csendesen indult a manchesteri derbi, amely a bajnoki címet is döntően befolyásolhatja. Az első 25 percben szinte csak City-helyzeteket lehetett feljegyezni, igaz, ezek sem voltak életveszélyesek, főleg Gabriel Jesus volt elemében, de a befejezései rendre sikertelenek voltak, ahogy az a kísérlete is, hogy eladjon egy műesést tizenegyesnek.

A 42. percig kellett várni az első igazán nagy helyzetre, Sané lövését védte De Gea. A szögletből viszont már meglett a vezetés a Citynek: Otamendi fejelte le a labdát David Silvának, aki közvetlen közelről vette be a United kapuját.

Még a félidő lefújása előtt jött az egyenlítés, szinte a semmiből: egy felívelést nagyon benézett a City védelme, Rashford pedig köszönte szépen és bevágta a kifutó Ederson mellett.

A fordulást követően hamar visszaszerezte a vezetést a City: Silva szabadrúgását Lukaku szerette volna kivágni, de telibelőtte Smallingot, akiről Otamendi elé pattant a labda, a védő pedig estében lőtt a kapuba.

Jót tett az iramnak a gyors gólváltás, egészen más lett a tempó a második félidőre, de a City-fölény megmaradt. Gündogan előtt is adódott lehetőség, majd de Bruyne lába is megvillant, utóbbinál De Gea mutatott be bravúrt. Akadozott a United gépezete, szinte csak Delph hibáiban bízhatott a hazai együttes, de Lukaku nem tudta kihasználni azt sem. Mourinho be is küldte Ibrahimovicot és Matát.

A 84. percben Ederson pillanatai jöttek, egy beadás után Lukaku közvetlen közelről fejbelőtte a City kapusát, Mata ismétlését pedig parádés reflexmozdulattal hárította.A hosszabbítás elején a City ráment a legkevesebb idő alatt kiharcolt legtöbb bedobás rekordjára, majd Bernardo Silva vezethette a labdát egyedül De Geára, de úgy tűnt, mintha nem is szeretett volna gólt lőni, elég volt neki a szöglet is. A United alig birtokolta a labdát a hosszabbításban, így egyenlítenie sem sikerült, a bajnokságban pedig 11 pontra nőtt a hátránya a City mögött.

Manchester United - Manchester City 1-2 (1-1)

Gól: Rasford (45+2.), illetve David Silva (43.), Otamendi (54.)