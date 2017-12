Visszataláltak a győztes útra Dárdaiék

A német labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának szerdai játéknapján Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC a Hannover ellen tudott nyerni (3-1), a Szalai Ádámot csereként bevető Hoffenheim 1-0-ra győzte le a vendég VfB Stuttgartot, míg a Bayern München a továbbra is győzelem nélkül álló Köln ellen bizonyult jobbnak (1-0).

Dárdai Pál Hertha BSC-je hatalmas elánnal kezdte a mérkőzést, az első negyedórában már hétszer próbálkozott, amelyek közül három kaput is talált. A 18. percben az elefántcsontparti Salomon Kalou pedig már nem csak a kaput találta el, hanem be is talált: Peter Pekarik jobb oldali beadása után a csatár közvetlen közelről nem hibázott fejjel. Kalounak ez volt az 5. gólja a Hannover ellen, ennyit egyik Bundesliga csapat ellen sem lőtt.

Az elefántcsontparti játékos pedig még az első félidőben tovább szomorította a kedvenc ellenfelét, a 45. percben megszerezte saját maga és a csapata második gólját. A félidőre tehát magabiztos előnnyel mehetett Dárdai Pál csapata.

A második játékrész elején nem sok minden történt, egyetlen hannoveri kapura lövést jegyezhettünk fel, illetve Karim Rekiket sérülés miatt kellett lecserélnie a magyar edzőnek. A 65. percben szépített a Hannover – a játék képe alapján nem is teljesen érdemtelenül – , amikor Ihlas Bebou kotorta be közelről a Rune Jarsteinről kipattanó labdát.

A slusszpoén azonban Jordan Torunarigha révén a Herthánál volt, a 20 éves a védő a 12. Bundesliga mérkőzésén már a második gólját szerezte, még ha ezúttal a szerencse is kellett hozzá. A berlini együttes így két nyeretlen bajnoki találkozót követően tudott újra nyerni.

A Hoffenheim a hajrában szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a vendég VfB Stuttgartot. A hazai csapatban Szalai Ádám a 77. percben csereként állt be, együttese pedig Mark Uth révén a 81. percben szerezte a győztes találatot.

A stuttgartiak négy bajnoki találkozó óta nyeretlenek, ez volt sorozatban a harmadik vereségük, továbbá idegenben változatlanul csak egyetlen pontot gyűjtöttek.

A bajnokságban a forduló előtt még mindig nyeretlen, mindössze három pontot gyűjtő 1. FC Köln az éllovas Bayern München vendége volt. A bajor sztárcsapat hiába játszott az első félidőben elképesztő fölényben – 84 százalékban birtokolta a labdát és 12 alkalommal próbálkozott kapura lövéssel –, gólt nagy meglepetésre nem tudott szerezni.

A második félidőben, a 60. percben Robert Lewandowski törte meg a gólcsendet. A Bayernnek 15 kapu felé tartó lövést kellett az első találathoz. És mint kiderült, hiába volt a folytatásban is hatalmas fölényben a Bayern, ez volt a győztes találat. A bajorok bebiztosították az első helyüket, míg a Köln továbbra is nyeretlen.

Bundesliga, 16. forduló

Bayern München–1. FC Köln 1–0 (Lewandowski 60.)

Hertha BSC–Hannover 3–1 (Kalou 18., 45., Torunarigha 83., ill. Bebou 65.)

Schalke–Augsburg 3–2 (Di Santo 44., Burgstaller 47., Caligiuri 83. – 11-esből, ill. Caiuby 64., Gregoritsch 79. – 11-esből)

Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (Alario 11.)

Hoffenheim–VfB Stuttgart 1–0 (Uth 81.)

