Szinte barcelonai magasságokban a Manchester City

A Premier League 17., hétközi fordulójában újra brillírozott a Manchester City. Pep Guardiola csapatára lassan elfogynak a jelzők, elképesztő fölényben játszva verte a Swansea-t.

Nem elég, hogy a Manchester City már a forduló előtt annyi ponttal rendelkezett, mint korábban több bajnoki szezon alatl összesen sem, Guardiola rekordokat döntöget a csapattal, hiszen 17 meccs alatt 49 ponttal állnak.

A szenvedő fél ezúttal a Swansea volt. A City 78 százalékban birtokolta a labdát, a kapura lövésekből 23 jutott szemben a hazai hattal. David Silva ezúttal is remekelt, két szemfüles gólt szerzett, majd Kevin De Bruyne értékesített egy trükkös szabadrúgást, végül Sergio Agüero volt eredményes.

A Manchester City zsinórban 15. győzelménél jár, ami PL-rekordot jelent és ilyen jó mérleggel sem rajtolt még soha a klub, ilyesmire korábban csak a Tottenham volt képes.

Hiába nyert a Manchester United a Bornemouth ellen, a két csapat között 11 pont a különbség. Az egyetlen gólt Lukaku fejelte a 25. percben. A belga igazi kiscsapat-specialista, hiszen a top hat elleni meccseket nem számolva 38 bajnokin 30 gólnál jár. A második félidőben még a csereként beállt Rashford lőtte telibe a kapufát.

A David Moyes vezette West Ham a Chelsea után az Arsenalt is megfogta, igaz nyerni nem sikerült, de a 0-0 is hízelgő a még mindig kieső helyen álló csapatnak. Az Arsenal támadgatott, az első félidőben Iwobi találta el a kapufát, de a csatárok bántóan indiszponáltnak tűntek. Sőt, a hajrában Chicharito lőtte telibe az Arsenal lécét. Zsinórban harmadszor maradt győzelem nélkül az Arsenal.

Meglepetésre a Liverpool is beragadt, ráadásul hazai pályán a WBA ellen, így a Tottenham előzni tudott, miután Serge Aurier lecsúszott beadása akadt be a Brighton hálójába, majd a hajrában a dél-koreai Szon is betalált.

Az Everton feltámadni látszik, Wayne Rooney volt eredményes kedvenc csapata, a Newcastle ellen. Pályafutása során ez volt a 15. gólja a Szarkák ellen. A Leicester alaposan kitömte a Southampton csapatát.

Eredmények:

Newcastle-Everton 0-1 (Rooney 27.)

Southampton-Leicester 1-4 (Josida 61., ill. Mahrez 11., Okazaki 32., 69., A. King 38.)

Swansea-Manchester City 0-4 (D. Silva 27., 52., De Bruyne 34., Agüero 85.)

Liverpool-West Brom 0-0

Manchester United-Bournemouth 1-0 (Lukaku 25.)

Tottenham-Brighton 2-0 (Aurier 40., Szon 88.)

West Ham-Arsenal 0-0