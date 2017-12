A Swansea sem okozott gondot a száguldó Evertonnak

Amióta Sam Allardyce az Everton edzője, egyszerűen nem tud hibázni a liverpooli alakulat, a városi rivális elleni 1-1-es döntetlent leszámítva legyőzte a West Hamet (4-0), a Huddersfieldet (2-0), a Newcastle-t (1-0) és a 18. forduló zárómeccsén 3-1-re a Swansea alakulatát is

Pedig nem indult jól a mérkőzés a hazaiaknak, hiszen egy szöglet utáni védelmi hibát Leroy Fer büntetett góllal, így meglepetésre a vendégek szereztek vezetést.

A holland játékos legutóbb 2016. novemberében, a Crystal Palace ellen volt eredményes, azóta 38 meccsen maradt gólképtelen.

A szünetben mégis döntetlen állt az eredményjelzőn, miután Roque Mesa szabálytalankodott Lennonnal a tizenhatoson belül és bár Wayne Rooney tizenegyesét Fabianski hárította, a kipattanót Calvert-Lewin lőtte a kapuba.

A 64. percben aztán már az Evertonnál volt az előny, köszönhetően a nyáron éppen a Swansea-tól szerződtetett Gylfi Sigurdsson gyönyörű találatának.

A végeredményt aztán a 73. minutumban Rooney állította be, aki másodszor is büntetőből próbálkozhatott túljárni Fabianski eszén és bár ebbe a próbálkozásba is beleért a lengyel kapus, ezúttal nem sikerült védenie.

A Swansea vereségével továbbra is utolsó, az Everton viszont öt meccs óta veretlen és már kilencedik a táblázaton.

Premier League, 18. forduló:

Everton-Swansea City 3-1 (1-1)

Bournemouth-FC Liverpool 0-4 (0-3)

West Bromwich Albion-Manchester United 1-2 (0-2)

Manchester City-Tottenham Hotspur 4-1 (1-0)

Stoke City-West Ham United 0-3 (0-1)

Chelsea-Southampton 1-0 (1-0)

Arsenal-Newcastle United 1-0 (1-0)

Brighton-Burnley 0-0

Watford-Huddersfield Town 1-4 (0-2)

Leicester City-Crystal Palace 0-3 (0-2)