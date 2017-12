Újabb meg nem adott gól borzolja a kedélyeket Spanyolországban

A spanyol bajnokság hétfő esti meccsén a Betis a Málaga otthonában lépett pályára és főleg Joaquín meg nem adott gólja miatt marad emlékezetes a mérkőzés.

Rojas játékvezető hibája végül nem lett végzetes, hiszen a Betis ekkor már 1-0-ra vezetett, végül pedig 2-0-ra me is nyerte a meccset, de ami jár, az akkor is jár.

Az első félidőben a Betis legendájának számító Joaquín remekül csavart Jimenez kapujába. A kapus hetelmas bravúrt mutatott be a védésnél, de a labda jól láthatóan áthaladt a gólvonalon.

A második félidőben Camarasa is betalált, így végül nem forgott veszélyben a vendégsiker, de ebből is látszik, mennyire fontos lenne bevezetni a gólvonal-technológiát, ami már a Premier League-ben például működik.

Nem is olyan régen Messivel is kibabrált a Spanyolországban még nem létező technika.