Simának tűnő, végül izgalmas meccsen ejtette ki a Bayern a Dortmundot

A Német Kupa nyolcaddöntőjében a Bayern München a Borussia Dortmundot fogadta. Ez az összecsapás akár a sorozat fináléjának is beillett volna a párosítás alapján, a mérkőzés azonban 75 percig csak a bajor csapatról szólt. A Dortmund ekkor sebességet váltott, de egyenlítenie már nem sikerült.

Jól kezdett a Bayern, már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést, de Vidal fejese a keresztlécen csattant. Két perccel később James került helyzetbe, de lövése szögletre vágódott a blokkról. A 8. percben Lewandowski hagyott ki egy ajtó-ablak helyzetet, miután Vidal lövését szépen lekezelte, de Bürki eszén nem tudott túljárni. Futószalagon jöttek az első tíz percben a Bayern-lehetőségek, de Ribéry próbálkozását is védte Bürki.

A 12. percben aztán beérett az elképesztő Bayern-fölény: egy újabb felsőléc után Boateng reagált a leggyorsabban, a levágódó labdát Bürki mozgásával ellentétes irányban fejelte a Dortmund kapujába.

Nagy bajban volt a Borussia, a rossz forma, a rengeteg sérült, az idegenbeli meccs, a teljes Bayern-fölény és a gólhátrány sem Peter Stöger együttese mellett szólt.

A 22. percben egy érdekes eset szemtanúi lehettek a nézők: Ribéry azért kapott sárga lapot, mert az ápolása után a játékvezető engedélye nélkül tért vissza a pályára, Sascha Stegemann bíró ezt egy kártyával honorálta.

A 35. percben hirtelen nagyon közel került az egyenlítéshez a Dortmund, szinte a semmiből. Alaba hibázott Pulisic beadásánál, a labda így Jarmolenko elé került, aki Ulreich mellett ugyan el tudott tekerni, de a korrigáló Alaba jó helyre állt vissza és akrobatikus mozdulattal ki tudta fejelni a labdát a gólvonalról.

A 40. percben megbosszulta magát a kihagyott ziccer. Lewandowski és Müller etette meg a komplett Dortmund baloldalt, majd utóbbi egy pimasz emeléssel juttatta a labdát a kapuba Bürki fölött.

A második félidő is Bayern-nyomással kezdődött, Ribéry jó meglátása után James előtt adódott kiváló lehetőség, de lövésére leért Bürki.

Kicsivel később Müller duplázhatott volna a nagyon aktívan játszó Ribéry beadása után, Bürki ezúttal lábbal védett. Nem unatkozott a svájci kapus, annyi szent.

Az idő előrehaladtával csökkent a mérkőzés színvonala, a Bayern nem rohant sehova, a Dortmund pedig néhány, mérsékelten veszélyes támadáson kívül semmit sem tudott felmutatni. Először Kagava, majd Schmelzer került helyzetbe, de Ulreich résen volt mindkétszer.

A 77. percben aztán szépített a Borussia. Türelmesen adogatott a csapat a Bayern tizenhatosa körül, végül Kagava szánta el magát egy beadásra, a hosszún Jarmolenko érkezett jó ütemben, fejesét Ulreich már csak beljebb tudta simogatni, bár azt is mondhatjuk, hogy ennek most csúnyán mellényúlt.

Éledezett a Dortmund, a 86. percben Schürrle veszélyes lövése épphogy elment a kapu mellett. A 92. percben a szívéhez kapott az összes Bayern-drukker, Isak próbálkozása lepattant Boatengről és csak centikkel ment mellé. Ez volt az utolsó lehetősége a vendégcsapatnak, amely végül nem tudott egyenlíteni, így kiesett a kupából, a Bayern pedig bejutott a legjobb nyolc közé.

Végeredmény, Német Kupa, nyolcaddöntő:

Bayern München – Borussia Dortmund 2-1 (2-0)

Gól: Boateng (12.), Müller (40.), illetve Jarmolenko (77.)