A Videotoné a 2017-es év magyar futballbravúrja

Az OTP Bank Ligában a Budapest Honvéd és a Videoton végsőkig kiélezett harcot vívott a bajnoki címért, klubcsapataink viszont ezúttal sem élték meg az őszt a nemzetközi kupaporondon. Pedig a Videoton egy rég látott bravúrt ért el a Bordeaux legyőzésével, a válogatott viszont mélybe taszította magát, ahonnan nem lesz egyszerű kimászni.

Rég nem látott izgalmak

Visszaemlékezésünket kezdjük az NB I 2017/2018-as küzdelmeivel, annak is a véghajrájával. A Videoton és a Budapest Honvéd fej-fej mellett haladva, sorra nyerte mérkőzéseit, az utolsó fordulóban pedig a sorsolás szeszélyének köszönhetően éppen egymás ellen mérkőztek a Bozsik Stadionban. A bajnoki döntőre természetesen tömött lelátók és telt ház előtt került sor, a hangulatra tehát nem lehetett panasz. Több győzelmük miatt a kispestieknek a döntetlen is elég lett volna az aranyéremhez, ennek ellenére nem a vereség elkerülése volt a célja az akkor még Marco Rossi irányította hazaiaknak. Kiélezett, feszült találkozót vívtak egymással a felek, és bár több nagy helyzet is volt mindkét oldalon, gól csupán egy. Azt stílszerűen a 16 találattal gólkirályi címet nyerő Eppel Márton szerezte, így a Honvéd története 14. bajnoki címét ünnepelhette.

Sikerükkel a kispestiek készülhettek a Bajnokok Ligája-selejtezőire, míg az ezüstérmes Videoton, a bronzérmével kellemes meglepetését okozó Vasas és a Magyar Kupát sorozatban harmadik alkalommal megnyerő Ferencváros az Európa-ligában próbálhatott szerencsét.

Egy nagy bravúr sikerült, több nem

Sajnos az európai kupaporondon egyik csapatunk sem élte meg a szeptembert és a BL-, valamint az El-csoportkört.

A Honvéd a második selejtezőkörben kapcsolódott be a Bajnokok Ligája küzdelmeibe, ahol a válogatott balhátvédjét, Korhut Mihályt is foglalkoztató izraeli Be'er Shevát kapta. Az idegenbeli odavágón bár kikapott a magyar bajnok, a 2-1-es eredmény bizakodásra adott okot. A budapesti visszavágó is a Hapoelnek sikerült azonban jobban, 3-2-re nyerni tudott a Bozsik Stadionban, így 5-3-as összesítéssel hamar véget vetett a kispesti BL-szereplésnek.

Az Európa-ligában a magyar csapatok már az első selejtezőkörben érdekeltek voltak a küzdelmekben.

A Vasas kapta a legnehezebb feladatot, szintén izraeli együttes, a Beitar Jeruzsálem várt az angyalföldiekre. Az odavágón ennek ellenére sokáig úgy tűnt, a legnagyobb meglepetést a magyar csapat okozhatja, hiszen a 88. percben még 3-1-re vezetett. Utána viszont gyilkos négy perc következett, az érthetetlen rövidzárlat alatt három gólt szerzett a Beitar, így fordított, és 4-3-ra nyert. A visszavágón már nem voltak egy súlycsoportban a csapatok, 3-0-ra győztek a vendégek a Szusza Ferenc Stadionban, így 7-3-as összesítéssel búcsúztatták Michael Oenning együttesét.

A Fradinak a lett Jelgava ellen kellett hoznia a kötelezőt, Thomas Doll csapata pedig nem hibázott, 2-0-s hazai, valamint 1-0-s idegenbeli győzelemmel lépett a következő fordulóba. A Videoton a máltai Balzannal meccselt, Székesfehérváron magabiztos, 2-0-s előnyre tett szert, így idegenben belefért a némileg váratlan, de továbbjutást érő 3-3-as döntetlen is.

A Ferencvárosnak a második kör, és a dán Midtjylland jelentette a végállomást, pedig a Groupama Arénában vívott első meccs remekül alakult, egészen a 46. percig. Akkor már Botka és Varga góljaival 2-0-ra vezetett az FTC, egy erősen vitatható 11-es és kiállítás azonban megpecsételte a zöld-fehérek sorsát. A több mint egy félidőt emberelőnyben futballozó vendégek a mesterhármasig jutó Jakob Poulsen vezérletével fordítottak, és 4-2-re nyertek, formalitássá téve a visszavágót.

Idegenben a sérülések és eltiltások sújtotta Fradinak már nem volt esélye, 3-1 lett a vége. Újabb 7-3-as összesítés és magyar kupabúcsú.

A Videoton az észt Kaljuval csatázott a harmadik körért, a továbbjutást pedig 3-0-s sikerével már Tallinban lerendezte, 1-1 lett a visszavágó. Következett egy igazi erőpróba, méghozzá a francia első osztályban szereplő Bordeaux ellen. Idegenben kezdett a Vidi, ahol bár 2-1-es vereséget szenvedett, Scepovic gólja életben tartotta a fehérvári reményeket, és mint utólag kiderült, roppant nagy fontossággal bírt. A párharc második meccsén ugyanis Stopira góljára nem volt válasza a Girondins-nak, a 2-2-es összesítés pedig az idegenben lőtt gól miatt a magyar együttes továbbjutását jelentette.

Hatalmas siker volt ez, klubfutball terén egyértelműen az utóbbi évek legnagyobbika.

Ezután még egy újabb jelentős akadály választotta el a Videotont a csoportkörtől, azon azonban már sajnos nem sikerült túljutni. Pedig az esély az első meccs után megmaradt, Marko Nikolic és csapata ugyanis gólnélküli döntetlent ért el a Partizan otthonában. A visszavágót viszont alighanem minden székesfehérvári szívesen elfelejtené, hiába voltak meg a Vidi helyzetei, a gólokat a belgrádi alakulat szerezte, szám szerint négyet, így a szakember korábbi csapata jutott a főtáblára.

Az utóbbi évek negatív sorozatát így annak ellenére sem sikerült megtörni, hogy a Vidi egy nála sokkal magasabban jegyzett alakulatot is búcsúztatott a selejtezők során. Így továbbra is a 2012/2013-as szezonban élte meg magyar csapat legutóbb a csoportkört, az akkor még Paulo Sousa irányította Videoton jutott az Európa-liga őszi küzdelmeibe.

