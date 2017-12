A Juventus nem hagyja meglógni a Napolit

A Juventus hazai pályán 1-0-ra győzött az AS Roma ellen az olasz bajnokság 18. fordulójában.

A Juvénál megint csak a kispadon kezdett Dybala, akinek formaingadozását az utóbbi időben megelégelte Allegri. De most nem is volt rá különösebb szükség, a Juve az első pillanattól kezdve óriási fölényben játszott: csak az első félidőben 12 lövése volt a hazaiaknak.A 18. percben egy szöglet utáni pingpongozásból Benatia meg is szerezte a vezetést.

A szünet után sem változott a játék képe, a Juve dominált és támadott, a Roma Florenzi kapufáját leszámítva szinte teljesen veszélytelen volt. Egészen a 94. percig, amikoregy orbitális védelmi hiba után a csereként beállt Schick vitte egy az egyben kapura a labdát, de belerúgta Szczesny-be.Ziccerből amúgy sem illik, ugye?

A rajtnál kicsit beragadt Juventus kezdi összeszedni magát, ez volt zsinórban a nyolcadik meccse, amikor nem kapott gólt. Allegri csapata már a második, és csak egy pont a hátránya a Napoli mögött.