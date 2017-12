Karácsonyi ajándék: négy alapember hosszabbított a Videotonnal

Juhász Roland, Marko Scsepovics, Loic Nego és Kovácsik Ádám is új szerződést talált a fa alatt.

A négy játékos szerződéshosszabbítását a Videoton hivatalos oldalán jelentette be.

Juhász Roland 2013 tele óta a Videoton játékosa, eddig 124 bajnokin lépett pályára, 15 gólt szerzett. Marko Scsepovics 2016-ban a görög Olympiakosz együtteséből igazolt a Vidihez, Kovácsik Ádám és Loic Nego is 2015 óta tagja a fehérvári keretnek.

„Örülünk annak, hogy Juhász Roland érez magában annyi erőt és motivációt, hogy folytassa a pályafutását. A pályán is látjuk a szerepét hétről-hétre, a teljesítményével is rászolgált a hosszabbításra. Pályán kívül is igazi kapitány, örömteli, hogy sikerült gyorsan megállapodni a folytatásról. Ilyen kaliberű játékosnál, aki ilyen pályafutással büszkélkedhet, általában az dönti el, hogy meddig tud jól teljesíteni, hogy meddig találja meg a saját motivációját. Rolandnál nincs ezzel probléma. Biztos vagyok benne, hogy nem levezetésnek szánja a következő szezont sem, hanem címeket szeretne nyerni a csapattal. Marko Scsepovics igazi góllövő csatár, bízom benne, hogy tavasszal a gólkirályi címre tör majd. Loic Nego hosszú ideje bizonyítja, hogy a bajnokság egyik legjobb légiósa. Nem csak a posztján, hanem az összes játékost figyelembe véve. Ugyan eredetileg jobbhátvéd, de szinte minden edző használta a középpályán is, ahol szintén kiemelkedő teljesítményre képes, valamint fontos gólokat is szerez. Folyamatos iránta az érdeklődés, de a tárgyalások során végig bizonyította lojalitását a Vidi iránt, nem fordult meg a fejében az, hogy visszaéljen a helyzettel és nyáron szabadon távozzon. Kovácsik Ádám folyamatos fejlődést mutatott az elmúlt időszakban. Az NB I egyik legjobb kapusáról beszélünk, ezt bizonyítja a válogatott bemutatkozása is. A klub értékeli a pályán mutatott teljesítményét és a pályán kívül mutatott hozzáállását, így bár az ő szerződése nem járt volna a nyáron, mégis hosszabbításban állapodtunk meg" - nyilatkozta Kovács Zoltán sportigazgató.