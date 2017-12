Indulhat a műkorcsolya férfi címvédője a téli olimpián

Jelenlegi sérülése ellenére ott lehet a februári, phjongcshangi téli olimpián a japán Hanju Juzuru, a férfi műkorcsolyázás címvédője.

A japán szövetség igazgatója, Kobajasi Josiko elmondta, a 23 éves sportoló jobb bokája november elején megsérült, ezért nem vehetett részt a múlt heti kvalifikációs országos bajnokságon, korábbi kiváló eredményei miatt mégis benevezik az ötkarikás játékokra.

Hanju 2010-ben junior világbajnok volt, 2014-ben megnyerte a téli olimpiát Szocsiban, a világbajnokságokon két arany- és két ezüstérmet szerzett, a Grand Prix-döntőt pedig négy alkalommal nyerte meg eddigi pályafutása során.Sérülése miatt az olimpia egyik legfontosabb felkészülési versenyét, a január végén Tajvanon sorra kerülő Négy Kontinens Bajnokságát is ki kell hagynia, de edzéseket ebben az időszakban is végezhet majd.

A japánok kvalifikációs bajnokságát az idei vb-n ezüstérmes Uno Soma nyerte, így ő is ott lesz Phjongcshangban.