Bódog Tamást néha gyökérnek tartják a DVTK játékosai

Terjedelmes interjút közölt hivatalos honlapján az NB I-ben hatodik helyen telelő Diósgyőri VTK szakmai igazgatójával, Bódog Tamással. A beszélgetés több érdekes témát érint, többek között azt a kendőzetlen őszinteséget, mellyel nem minden játékosánál arat osztatlan sikert és amit példaképétől, Jürgen Klopptól lesett el.

A karácsonyi beszélgetésben szóba kerültek az ünnepek, a Diósgyőr őszi szereplése, a játékosok mentalitása és Bódog habitusa is, melyre az edző érdekes választ adott.

- Számos jelzővel illet téged a szakma és a szurkolók egyaránt: „egyenes, nyílt, szókimondó, vérprofi". Te hogyan látod önmagad?

- A játékosokkal korrekt és őszinte vagyok, még akkor is, ha esetenként nagyon érzékenyen érinti őket, amit hallanak. Azt is tudom, hogy néha gyökérnek tartanak, de használhatnék akár rondább jelzőt is.

- Milyen érzés bemenni az öltözőbe, ha tudod, hogy néhány játékosod (akiért a tűzbe mennél) gyökérnek tart?

- Egyáltalán nem okoz problémát. Fontos, hogy mit gondolnak rólam a játékosok, de úgy gondolom, hogy egy edzőnek mindig őszintének kell lennie, még ha néha fáj is. Hiszem, hogy a korrektség hosszú távon megtérül.

A teljes interjút a DVTK honlapján, az alábbi linkre kattintva olvashatják.