A Tottenham gálázva, Harry Kane rekordot döntve ünnepelt

Az angol Premier League karácsonyi játéknapjának első mérkőzésén a Tottenham 5-2-re kiütötte a Southampton csapatát a Wembley-ben. Harry Kane három nappal a Burnley ellen szerzett mesterhármasa után ezúttal is triplázott, mellyel több rekordot is megdöntött.

A Spurs már az első pillanatoktól magához ragadta a kezdeményezést a Soton ellen, több komoly lehetőséget is kidolgozott az első félidőben, melyből végül kettőt váltott gólra. A találatokat egyaránt Harry Kane szerezte, így már a szünetben megnyugtató előnyre tettek szert a hazaiak.

Szünet után sem változott a játék képe, sőt, az 51. percben Dele Alli és Son Heung Min góljaival már négygólos volt a Tham előnye. Boufal és Tadic ugyan kozmetikázott az eredményen, Kane tarsolyában azonban maradt még puskapor, aki megszerezte harmadik gólját is, így a három napon belül kétszer triplázott.

Ami viszont még ennél is fontosabb, a 24 esztendős csatárnál nem volt eredményesebb játékos a 2017-es naptári évben; minden sorozatot figyelembe véve ugyanis a támadó 56 gólt szerzett, 49-et a Spurs, 7-et a válogatott színeiben. Ráadásul egy Premier League rekordot is átadott a múltnak, a bajnoki gólokat tekintve eddig Alan Shearer 36 találata volt a legtöbb, Kane idén 39-szer köszönt be a PL-ben, így megelőzte egykori példaképét.

Premier League, 20. forduló:

Tottenham Hotspur-Southampton 5-2 (2-0)

Bournemouth-West Ham United 16.00

Chelsea-Brighton 16.00

Huddersfield-Stoke City 16.00

Manchester United-Burnley 16.00

Watford-Leicester City 16.00

West Bromwich Albion-Everton 16.00

Liverpool-Swansea City 18.30

szerdán játsszák:

Newcastle United-Manchester City 20.45

csütörtökön játsszák:

Crystal Palace-Arsenal 21.00