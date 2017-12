Nem Neueren fog múlni a németek vb-címvédése

Ottmar Hitzfeld kétszeres Bajnokok Ligája-győztes edző szerint a német válogatott akkor is megvédheti címét a jövő nyári, oroszországi világbajnokságon, ha első számú kapusa, Manuel Neuer nem játszhat.

Az edzősködéstől 2014-ben visszavonult szakember szerint a németeknek nincs félnivalójuk akkor sem, ha a Bayern München tavasz óta több sérüléssel küzdő kapusa nem állhat a csapat rendelkezésére a tornán, ugyanis Joachim Löw szövetségi kapitánynak így is van elég lehetősége.

"Ugyan Neuer a világ legjobb kapusa, de például a Barcelonában védő Marc-Andre ter Stegen miatt sincs szégyenkezni való" - jelentette ki Hitzfeld. Hozzátette, Löw okos edző, akitíz éve építi be a fiatalokat a német válogatottba úgy, hogy közben az idősebb csapattagoknak is megadja a kellő tiszteletet.A német csapat idén nyáron annak ellenére is megnyerte a Konföderációs Kupát, hogy több alapemberét is nélkülözte.

A nyári világbajnokságot június 14. és július 15. között rendezik, a németek Mexikóval, Svédországgal és a Koreai Köztársasággal játszanak a csoportkörben.