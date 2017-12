Harminc év után hazatérhet a hontalan afrikai válogatott

Harminc év után 2018-ban újra hazai pályán játszana hivatalos nemzetközi mérkőzést a szomáliai labdarúgó-válogatott.

Az afrikai ország csapata utoljára 1988-ban játszott hazai pályán hivatalos mérkőzést, majd azt követően, hogy 1991-ben összeomlott a kelet-afrikai állam, végleg hontalanná vált a válogatott, amelyik a szomszédos országok valamelyikében, jellemzően Djibutiban vagy Ethiopiában lépett pályára például az Afrika-kupa selejtezőin.

Most azonban a szövetség elnöke, Abdiqani Said Arab, akit 2016-ban a kontinens legjobb sportvezetőjének választott az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF), hivatalosan is kérvényezte, hogy a szomáliai válogatott hazai pályán, a fővárosban, Mogadishuban léphessen pályára.

Kezdetben csak barátságos mérkőzéseeken más kelet-afrikai válogatottak ellen, majd regionális tornát rendezve tesztelnék a rendezési lehetőségeket.

Ahmad Ahmad, a CAF elnöke már korábban rábólintott a szomáli tervekre, miután elégedetten vette szemügyre a mogadishui nemzeti stadionban kialakított műfüves játékteret. A szomáli sportvezető és a CAF-elnök szerint is megérett a biztonsági helyzet arra, hogy hazatérjen az ország válogatottja. Pedig nem is volt olyan régen, hogy 2012-ben egy öngyilkos merénylő egyszerre végzett a helyi olimpiai bizottság és a futballszövetség elnökével is.

Azonban még ugyanabban az évben átadták a fentebb említett műfüves pályát, két évvel később az ország történetében először a tévében közvetítettek futballmeccset, idén augusztusban pedig több mint harminc év után először rendeztek villanyfényes mérkőzést.

Ugyanakkor óvatosságra kell intse a helyieket, hogy alig két hónapja, október 18-án az al Shabab terrorista csoport 300 halálos áldozatot követelő merényletet hajtott végre a mogadishui Banadir Stadionban.