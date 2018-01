Tovább robog Guardiola megállíthatatlan Manchester Cityje

A Manchester City 22 meccs után is őrzi veretlenségét a Premier League-ben, a Tottenham a Swansea otthonában nyert és megelőzte a nagy rivális Arsenalt.

A Manchester Cityben kezdőként kapott szerepet a Crystal Palace ellen rúgást kapott Kevin De Bruyne, míg Gabriel Jesus sérülése miatt, ezúttal Sergio Agüero volt a középcsatár.

A manchesteri csapat szurkolóinak nem kellet sokáig izgulniuk, hiszen Sané beadása után Raheem Sterling már 38 másodperc elteltével megszerezte a vezetést. Ez volt a Premier League leggyorsabb gólja ebben az idényben, a City történetében pedig a harmadik a sorban.

A 13. percben már kettővel vezetett a City, De Bruyne lapos beadását a Watford védője, Kabasele tessékelte a saját kapujába.

Öt perccel később a belga megpattanó szabadrúgását tenyerelte a lécre Heurelho Gomes kapus.

A 63. percben dőlt el végleg a három pont sorsa. De Bruyne beadása után Agüero elé paskolta a labdát Gomes, az argentin pedig közvetlen közelről nem hibázott.

A hajrában még Andre Gray tudott szépíteni, de ennél többre nem futotta a Watford erejéből.

A Tottenham a Swansea otthonában lépett pályára, Harry Kane pedig csak a hajrára állt be csereként. A helyén Fernando Llorente kezdett, aki a 12. percben be is talált egykori csapata ellen. A hajrában még Dele Alli lőtt gólt, Fabianski védése után botlott bele a labdába.

Az alsóházban fontos rangadót nyert a West Ham a West Bromwich, míg a Crystal Palace a Southampton ellen, így mindkét londoni csapat elkerült a kiesőzónából.

Eredmények:

Manchester City-Watford 3-1 (Sterling 1., Kabasele 13 – öngól, Agüero 63. ill. Gray 82.)

Southampton-Crystal Palace 1-2 (Long 17. ill. McArthur 69., Milivojevic 80.)

West Ham-West Bromwich Albion 2-1 (Carroll 59., 94. ill. McClean 30.)

Swansea-Tottenham 0-2 (Llorente 12., Alli 89.)