Cristiano Ronaldo lelépne Madridból?

Titokzatos angliai utazásokkal zárta 2017-et Cristiano Ronaldo. Több angol bulvárlap is úgy tudja, a Real Madrid portugál sztárja nemcsak iskolát keresett hétéves fiának, de több lakást is megnézett London belvárosában és Surreyben. A The Sun szerint ez azt jelentheti, hogy Cristiano készül visszatérni a Manchester Unitedhez.