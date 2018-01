A címvédő Juventus könnyedén jutott az Olasz Kupa elődöntőjébe

Az Olasz Kupa negyeddöntőjének utolsó párosításában a Juventus 2-0-ra legyőzte a városi rangadón a Torinót, így bejutott a legjobb négy közé. Massimiliano Allegri csapatára a Napolit búcsúztató Atalanta vár.

A Juventus tartalékos összeállításban lépett pályára, többek között Alex Sandro, Mehdi Benatia, Sami Khedira és Gonzalo Higuaín sem kezdett, míg Gianluigi Buffon továbbra is sérült. Igaz, a másik oldalon a csapat legnagyobb sztárja, Andrea Belotti is kihagyta a meccset.

A Juve nagy fölényben játszott már az első félidőben is, a hazai együttes 63 százalékban, ráadásul a kapu előtt is sokkal veszélyesebb volt. Így nem volt meglepő, hogy negyedóra elteltével Douglas Costa révén a vezetést is megszerezte.

A torinói M'Baye Niang gyorsan kiegyenlíthetett volna, Wojciech Szczesny hatalmas bravúrral és a kapufa segítségével tartotta az egygólos előnyt. A folytatásban azonban megint a Juventus akarata érvényesült, Douglas Costát pedig csak a les akadályozta meg, hogy duplázni tudjon.

A második játékrészben sem volt változás, a vendégek képtelenek voltak eljutni az ellenfél kapuja elé, a Juve kézben tartotta a mérkőzést. Csak idő kérdése volt, hogy a második góllal mikor tesz pontot a párharc végére Massimiliano Allegri csapata.

Ez a pillanat az 57. percben jött el, amikor Mario Mandzukic okos emeléssel kétgólosra növelte a hazaiak előnyét.

A folytatásban pedig újabb gól nem esett, így a címvédő Juventus magabiztosan jutott a négy közé, ahol a Napolit nagy meglepetésre búcsúztató Atalanta lesz az ellenfele. A másik elődöntőben a Milan és a Lazio találkozik.

Az elődöntős párharcok már oda-visszavágós rendszerben zajlanak majd, az első mérkőzéseket január 31-én, a visszavágókat február 28-án játsszák.

A sorozat döntőjét május 9-én rendezik, Rómában.

Olasz Kupa, negyeddöntő

Juventus-Torino 2-0 (1-0)

G.: D. Costa (15.), Mandzukic (67.)