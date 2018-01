Így zajlik majd a Nemzetek Ligája sorsolása

Az idén bemutatkozó Nemzetek Ligája sorozat sorsolását január 24-én tartják Lausanne-ban. A három hét múlva esedékes sorsolás menetéről a Magyar Labdarúgó Szövetség minden fontos információt összegyűjtött.

Ahogy arról az MLSZ honlapja korábban már beszámolt, a magyar férfi labdarúgó-válogatott a C-liga első helyére került a besorolás alapján. Ennek megfelelően a négy közül az 1-es kalapból húzzák majd ki a sorsoláson, melyen először a D-liga csoportjait sorsolják, és ezt követően kerül sor a C-ligára. A kisorsoltak között egy háromcsapatos, és három négycsapatos csoport lesz. Az, hogy a magyar csapat ezek közül melyikbe kerül, a sorsolástól függ.

Először a 4-es kalap három csapatát húzzák ki. Az elsőként kihúzott csapat a C2-es csoportba kerül, a második a C3-asba, majd a harmadikként kihúzott válogatott a C4-es csoportba kerül. Ezt követően a 3-as kalapban lévő csapatok ugyanezen metódus alapján kerülnek be csoportjaikba azzal a különbséggel, hogy itt már négy csapat van a kalapban, tehát az első kihúzott a C1-es csoportban kap majd helyet. A magyar válogatottnak helyt adó 1-es kalap csapatainak csoportja tehát a C-liga sorsolásának végén derül majd ki.

A meccsidőpontok kialakításánál fontos – és a magyar válogatottat is érintő – szempont lehet, hogy Finnország és Norvégia az éghajlati viszonyok miatt novemberben már nem játszhat mérkőzést hazai pályán. Emellett Észtország és Litvánia hazai mérkőzéseinek időpontjait is befolyásolhatja a két ország téli időjárása.

A sorsolást követően az egy csoportba került csapatok képviselői a helyszínen egyeztetnek majd arról, hogy melyik csapat mikor kivel játszik, majd a mérkőzések pontos dátumait és kezdési időpontjait ezt követően még aznap, vagyis január 24-én 16 óra után nem sokkal már ismertek lesznek.

A jegyértékesítés természetesen ekkor még nem kezdődik meg a mérkőzésekre!

Az összecsapásokat a következő időszakokban rendezik:

meccsnap: szeptember 6-8.

meccsnap: szeptember 9-11.

meccsnap: október 11-13.

meccsnap: október 14-16.

meccsnap: november 15-17.

meccsnap: november 18-20.

A fő meccskezdési időpont 20:45 lesz közép-európai idő szerint. A szombati és vasárnapi napokon viszont a mérkőzések többsége 18:00 órakor kezdődik majd, de ezeken a napokon is lesznek mérkőzések 20:45-től is illetve 15:00-től is.

Amennyiben a magyar válogatottat a C1-es csoportba sorsolják, melyben 3 csapat kap helyet, akkor a fenti meccsnapok közül kettőn barátságos mérkőzést kell játszania. A B- és A-ligában kizárólag háromcsapatos csoportok lesznek, így az ellenfelek ezen csapatok közül is kikerülhetnek, de akár Európán kívüli válogatottal is megállapodhatnak a nemzeti szövetségek, így a Magyar Labdarúgó Szövetség is. Legkésőbb március 2-ig hivatalosan is bejelentésre kerülnek ezen barátságos mérkőzések párosításai és pontos kezdési időpontjai is.