A megalázó fizetés üldözheti Ronaldót Madridból Párizsba

Az El Confidencial című spanyol lap szerint kezd végképp elmérgesedni Cristiano Ronaldo és a Real Madrid viszonya. A portugál elégedetlen a fizetésével, a klub viszont nem hajlandó módosítani a szerződését. Párizsban már ugrásra készek, és a tervük is megvan a költségek csökkentésére.

A lap szerint a Paris Saint-Germain tulajdonosa, Nasser Al-Khelaifi már kész haditervvel várja a nyári átigazolási időszakot, hogy lecsapjon Cristiano Ronaldóra, és létrehozza az igencsak félelmetesnek tűnő Ronaldo-Neymar-Mbappé támadó "szentháromságot".

A katari üzletember optimizmusát a madridból érkező hírek táplálják. Ezek szerint Cristiano Ronaldo folyamatosan bombázza levelekkel a Real Madrid elnökét, Florentino Pérezt, akit arra akar rávenni, hogy módosítsák a 2021-ig szóló szerződését. Természetesen annak is a fizetéséről szóló részét. Ronaldo ugyanis - legalábbis a Mundo Deportivo című katalán sportlap szerint - nem tud belenyugodni, hogy ötszörös aranylabdásként, a FIFA The Best díjának tulajdonosaként, azaz hivatalosan is a világ legjobb játékosaként látványosan kevesebbet keressen, mint két legnagyobb riválisa, a Barcelonát erősítő Lionel Messi, és a PSG-ben focizó Neymar is sokkal többet keres, mint ő. Ugyanis míg Ronaldo éves nettó bére szerény 23,6 millió euró, addig az argentin 35, a brazil pedig 37 millió eurót tehet zsebre.

Péreznek azonban esze ágában sincs módosítani a szerződést, még többet (évi 40 millió eurót) fizetni a portugálnak, aki hiába nagyon jó még mindig, azért csak maga mögött hagyja lassan a legjobb éveit. Azaz vagy marad Ronaldo a rongyos 23,6 millióért, vagy egy kamionnyi pénzért cserébe mehet.

Erre apellálnak Párizsban is, ahol a pénz mellet Edinson Cavanit is bevennék az üzletbe: a Neymarral a hangot nem igazán találó uruguayi gólvágó vihetné a pénzes táskát Madridba, és csak egy útra szóló jegyet adnának a kezébe Párizsban.

Al-Khelaifi úgy gondolja, Cavani átadása azért is jó ötlet, mert Karim Benzemát már sokan látnák szívesen a Beranbéu kapuján kívül, de Zinedine Zidane ragaszkodik hozzá - viszont, ha kap egy olyan csatárt, mint Cavani, akkor talán könnyebb szívvel válik meg honfitársától, örömet szerezve ezzel elnökének is. Aki viszont most éppen Harry Kane-től van elalélva, és őt szeretné megszerezni, azaz Cavani szerepe még korántsem biztos ebben az üzletben.

A pénzé viszont igen, abból pedig most a katariaknak van a legtöbb a játékban, azaz, ha ők valóban úgy döntenek, hogy kell nekik Ronaldo, akkor meg is fogják szerezni. Kerül, amibe kerül. Igaz, az UEFA-val ők sem akarnak mindenáron ujjat húzni, és áthágni a pénzügyi fair play szabályait, ezért nem csak az öltözőben, de a számviteli könyvekben is helyet kell csinálni Ronaldónak. Az El Confidencial szerint így nem csak Cavanin adhat túl a PSG, de Javier Pastore, Ángel Di Maria, Lucas Moura, Julian Draxler vagy Marco Verratti is lapátra kerülhet. Bár a legnagyobb eséllyel Goncalo Guedes vált klubot: ha a Valencia - ahol most kölcsönben szerepel - valóban hajlandó kifizetni érte a 40 millió eurót, azzal jelentősen megkönnyíteni az ügymenetet.