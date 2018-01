Nem tud kijönni a gödörből az Inter

Az Inter idegenben 1–1-es döntetlent játszott a Fiorentinával az olasz bajnokság 20. fordulójában.

A milánóiak az ezt megelőző négy meccsükből egyet sem tudtak megnyerni, és a gólokkal is adósok maradtak, 360 perc alatt mindössze kettőt szereztek. Most sem számítottak esélyesnek, tekintve, hogy ahhoz a Fiorentinához utaztak, amely a legutóbbi hét, egymás ellen játszott bajnokijukból ötöt is megnyert.

Mindezek ellenére sokáig úgy nézett ki, hogy az Internek sikerül megszakítania rossz sorozatát: Icardi góljával egészen a 91. percig vezettek. Ekkor jött Giovanni Simeone (Diego Simeone fia), és az egyenlítés:

A döntetlennel az Inter maradt a harmadik, de már úgyis hat pont a hátránya az első Napoli mögött, hogy egy meccsel többet játszott.

A nap másik meccsén az Udinese 1–1-es döntetlent játszott a Chievóval. Massimo Oddo csapata öt győztes bajnoki után veszített pontot ismét.