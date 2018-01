Kebabot fog árulni Lukas Podolski

Lukas Podolski korábban a Bayern Münchenben és az Arsenalban is szerepelt, mostanság viszont a gasztronómiában mélyül el.

A volt német válogatott labdarúgó Kölnben nyitotta meg a Mangal Döner nevű éttermét. Podolski kétszer is szerepelt a Köln csapatában, de a Bayern és az Arsenal mellett volt az Inter és a Galatasaray játékosa is, majd Japán felé vette az irányt 2017 őszén, de már gondol a pályafutása végét követő időszakra is.

Podolski, akárcsak a tavaly megnyílt fagylaltozójának esetében, itt is tevékeny szerepet fog vállalni, azaz válaszol majd a vendégek kérdéseire és az étlap kialakításában is részt vesz.