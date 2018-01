Viszlát Madrid! - A spanyolok eltemették Zidane Realját

A La Liga 18. fordulójában a Real Madrid csak 2–2-es döntetlent játszott a Celta Vigóval, így már 16 pont a hátránya a Barcelona mögött. A spanyol sajtó temeti a madridiakat, Zidane és a játékosok nem értik mi van.

„Pocsékul érezzük magunkat, és k.rvára lehangoltak vagyunk – mondta dühösen Marcelo a meccs után. – Azon dolgozunk, hogy kijöjjünk ebből a zűrzavarból, de nem könnyű, mert minden egyes döntetlen és vereség plusz terhet ró ránk. Nincs más választásunk, mint jó pofát vágni és küzdeni tovább.

A 2016/2017-es szezonban a Real 59 év után duplázott (bajnokság + BL), ráadásul a BL-ben első csapatként megvédte címét. Nyáron megnyerte az európai és a spanyol szuperkupát, esélyt sem adva a Manchester Unitednek és a Barcának.Minden jel arra utalt, hogy egy korszakos csapatról van szó, amely még egy-két évig biztosan uralja a világ futballját.Mert hát mi is utalt volna ennek ellenkezőjére? A világ talán két legjobb középpályása (Kroos, Modric) náluk játszik, ahogy az egyik legjobb formában lévő is (Isco), elől ott van a BBC, a padon pedig a huszonéves, jövő Realját alkotó(?) tehetségek.

Aztán mégis a feje tetejére fordult minden. A szezon eleji botladozás nem csak pillanatnyi kihagyás volt, hanem egy komoly mélyrepülés kezdete.18 forduló után a Real még mindig csak negyedik, pontszámban közelebb van a hetedik Eibar, mint a második Atlético.A Barcát hagyjuk is, a spanyol sajtó gyakorlatilag eldőltnek nyilvánította a bajnokságot. A Marca és a Mundo Deportivo is a 16 pontos különbséget emeli ki, az AS azt írja, hogy hiába Bale (és az ő két gólja), egyedül kevés. Nem meglepő módon a katalán Sport ment a legtovább, amely Viszlát, Madrid, viszlát címmel hozta le a hétőfi számát.

Zidane a meccs után egy fél mondat erejéig elismerte, hogy látja a hibákat és vállalja is értük a felelősséget, dea francia edző továbbra is elegáns megjelenése és mosolya mögé bújik, ugyanazt a maszlagot ismételgetve hétről hétre.„Nem fogok minden héten a bajnoki címről beszélni. Nyilvánvaló, hogy ha pontokat veszítünk, akkor nem fogunk nyerni. Most már a következő meccsre koncentrálunk" – mondja ő, miközben valahogy így érezheti magát:

How did you become a manager? pic.twitter.com/mdfZaLNBlX — beej (@FCBeej) 2017. április 29.

Az első edzői válságát élő Zidane a megnyerhető tíz kupából nyolcat megnyert. Ezen nem kell mit magyarázni. Azt viszont tudjuk, hogyFlorentino Perez klubelnök ennél kevesebbért is küldött már el edzőt.Zidane-t elküldeni butaság lenne, pláne szezon közben (kit hoznának helyette?). A bajnokság viszont biztos, hogy elúszott és könnyen lehet, hogy a BL-nek is annyi lesz már a 16 között.

Ez a szezon inkább tekinthető átmenetinek a Realnál, amikor még a 30 fölött járó Ramos, Modric és Ronaldo húzza a csapatot, de a helyükre pályázó fiatalok már ott toporzékolnak az oldalvonal mellett. Aztán majd nyáron eldől, hogy merre tovább: Perez előveszi a „jól bevált" receptet és újabb ámokfutásba kezd az átigazolási piacon, vagy hagyja Zidane-t (vagy mást), hogy azokból építse fel a jövő csapatát, akik már most is rendelkezésre állnak.