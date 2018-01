A 63 éves Barry Bennell a vád szerint több száz alkalommal zaklatott fiatal játékosokat 1979 és 1991 között. Angliában még 2016 novemberében robbant ki a botrány, amikor az egyik áldozat nyilatkozott Bennel tetteiről.

Bennell a vád szerint azt mondta a fiatal játékosoknak, hogy ha beszélnek a történtekről, nem válhat majd belőlük profi játékos.

Bennell a Manchester City és a Crewe Alexandra csapatainál is szexuálisan zaklatta a fiatal játékosokat. Most elismerte, hogy vonzódott a fiatal játékosokhoz: 9-13 éves fiúk voltak az áldozatai. A vallomások alapján százas nagyságrendű lehet a zaklatásos ügyek száma.

Nick Johnson, az egyik áldozat szerint Bennell módszere az volt, hogy akár horrorfilmekkel, akár más módon rémisztette meg a fiatalokat, akik így nála kerestek menedéket.

Bennell egyébként a házát is úgy rendezte be, hogy a gyerekek imádtak nála lenni rengeteg játéka volt, de egzotikus állatokat is tartott.

Bennell három áldozattal szemben elkövetett hét esetet ismert be, de további 11 vádlott 48 rendbeli zaklatását tagadta a bíróság előtt. A meghallgatások ezzel még nem értek véget.