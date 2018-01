Dárdai foghatja a fejét, a Hertha öngóllal kapott ki az újonctól

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 18. fordulójának a szombat délutáni mérkőzésein két magyar érdekeltségű találkozó is volt: a Dárdai Pál által irányított Hertha BSC Niklas Stark öngóljával kapott ki az újonc VfB Stuttgart vendégeként, míg Szalai Ádám csapata, a Hoffenheim jó meccsen játszott 1-1-es döntetlent a Werder Bremen otthonában.

A Hertha stuttgarti vendégjátékán nem igazán tudtak a csapatok helyzetbe kerülni a találkozó elején, a kiegyenlített összecsapás első komolyabb helyzetére a 24. percig kellett várni, ám akkor a berlini Valentino Lazaro a jobb kapufát találta el.

A 33. percben Mario Gomez szerezhetett volna vezetést a Stuttgartnak – a rutinos támadó közel kétszer annyi találatot jegyez egyedül (155), mint az egész Hertha-kezdő (80) –, de a játékvezető szerint lesről indult.

Az első félidő hajrájában pedig a Hertha előtt adódott óriási lehetőség, de Salomon Kalou a kapu mellé fejelt, így gólnélküli döntetlent mutatott továbbra is az eredményjelző.

A második félidő első tizenöt percében sokkal többet birtokolta a labdát Dárdai Pál csapata – 65 százalékban –, de ez a helyzetekben nem mutatkozott meg, annyira nem, hogy egyik oldalon sem volt kaput eltaláló lövés.

Sokat elmonda meccsről, hogy a Hertha Twitter-oldala is csak úgy fogalmazott a játékrész közepén, hogy „továbbra is várunk a gólra."

Majd szinte a semmiből jött is a találat, csak éppen nem a berlini, pedig a vendégek játékosa talált a hálóba. A 78. percben a menteni igyekvő Niklas Stark lőtt a kapuba.

Bár a háralévő időben a Hertha ment előre becsülettel, egyenlítenie nem sikerült, így egygólos vereséget szenvedett Stuttgartban.

A Werder-Hoffenheim összecsapáson Szalai Ádám csak a kispadon kapott helyett, így az oldalvonalon túlról figyelhette, hogy nem igazán tudott egymással mit kezdeni a két együttes. Bár az iramra nem lehetett panasz, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben az első fél órában.

Az altatást követően megélénkült a meccs, amelyből a vendégek jöttek ki jobban. A 39. percben Benjamin Hübner fejjel szerzett vezetést a Hoffenheimnek. A védőnek 2017 októbere óta az volt az első gólja. Bár a folytatásban rákapcsolt a brémai klub, csak helyzetekig jutott, így Szalai Ádám csapata előnnyel vonult az öltözőbe.

A második játékrész eleje is kiegyenlített játékot hozott, mindkét edző változtatott is. Ám Julian Nagelsmann Mark Uth helyére az 57. percben nem Szalai Ádámot, hanem a másik cserepadon ülő csatárát, a horvát Andrej Kramaricot hozta be.

A 63. percben már sokkal fontosabb esemény törte meg a csendet, Theodor Gebre Selassie közelről talált a kapuba a felsőléc segítségével, így újra mehetett előre a vezetésért a Hoffenheim. Pillanatokkal később rögtön vissza is szerezhette volna a vezetést, de a cserként beálló Kramaric ajtó-ablak helyzetben hat méterről Jiri Pavlenkába lőtte a labdát, bár fogalmazhatunk úgy is, hogy a kapus védett óriásit, mindenesetre ennél nagyobb helyzet nem igazán kell. Ahogy a másik oldalon sem, hihetetlen miket úszott meg – a kapufa segítségével is – a Hoffenheim.

Szalai Ádám a 76. percben kapott lehetőséget Serge Gnabry helyén.

A hajrában Max Kruse még a kapuba talált, de apró szépséghiba, hogy legalább a talélat előtt öt másodperccel szólt már a játkvezető síoja, így csak sárga lap lett belőle. Érvényes gól pedig már nem esett, így jó mérkőzésen egy-egy pontot szerzett mindkét csapat.

A Hannover kétgólos hátrányból felállva fordított a Mainz ellen, az Eintracht Frankfurt nem bírt hazai pályán a Freiburggal, míg a Hamburg 1-0-ra kapott ki az Augsburg otthonában.

Bundesliga, 18. forduló

Augsburg-Hamburger SV 1-0 (1-0)

Frankfurt-Freiburg 1-1 (1-0)

Hannover 96-Mainz 3-2 (2-2)

VfB Stuttgart-Hertha BSC 1-0 (0-0)

Werder Bremen-Hoffenheim 1-1 (0-1)

A Bundesliga állása: