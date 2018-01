Bódog: Egy focistának le kell tudni játszania 2-3 meccset egy héten

A DVTK tavaly épphogy bennmaradt az NB I-ben, most viszont szeretne feljebb kerülni, a cél a nemzetközi kupaindulás. Bódog Tamás vezetőedző a DIGI Sport híradójának azt mondta: „perverzitásnak" tartja, hogy a csapat közelebb szeretne kerülni a dobogóhoz, ám egy rossz tavaszi rajt után akár hátrafelé is nézegetnie kell.

"A nyári edzőtábor után azt gondolom, semmi jóra nem számíthatunk. A szünet után Tomi megtartotta az első eligazítást, elmondta a programot, úgyhogy igen kemény öt-hat hét elé nézünk. De ennek most van itt az ideje, most tudjuk megalapozni a következő fél évre az erőnlétünkre, ami kell is ahhoz, hogy eredményesen tudjunk szerepelni" - nyilatkozta a Sport 24-nek Lipták Zoltán, a Diósgyőr csapatkapitánya.

Az erőnlétre szükség is lesz, hiszen a bajnokság mellett a kupában is áll még a csapat, amely két új igazolással és három próbajátékossal készül az új szezonra. A Diósgyőr utazik majd a Magas-Tátrába és Törökországba is alapozni, egyelőre még 30 fős kerettel. A játékosok számának a csökkentését tervezi a rajtra a vezetőedző, a rotálást viszont nem.

"Egyszer-kétszer szerdán is mérkőzést játszunk, de ez nem olyan nagy terhelés, hogy ne bírná ki egy játékos, aki normálisan fel van készítve. Persze, lehet, hogy vannak olyanok, akiket a hétvégi mérkőzés miatt kicsit pihentetni kell, de ettől függetlenül igenis olyan állapotban kell lennie egy labdarúgónak, hogy le tudjon játszani két-három mérkőzést egy héten – szögezte le Bódog Tamás.

A DVTK-nál a jó kupaszereplés is fontos, hiszen a cél a nemzetközi porond, ami akár még a bajnokságban is összejöhet. Igaz, a tabella nagyon sűrű, hiszen a DVTK hat pontnyira van a dobogótól, de ugyanennyire a kiesőzónától is.

"Benne van ez a perverzitás ebben az egész történetben, hogy mondhatnád azt, hogy szeretnél följebb lépni, csak aztán, hogy ha a szezon eleje nem úgy sikerül, akkor meg jó, ha hátrafelé nézegetsz" – magyarázza Bódog.

"Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, főleg, hogy az első három fordulóban a Paks, a Fradi és a Vidi lesznek az ellenfeleink" – mondta erről Lipták.

A lendületen persze sokat segítene a hazai pálya is, a DVTK új stadionja már majdnem kész. Igaz, a hangsúly a „majdnem"-en van. A csapat ugyanis hiába edz új otthonától néhány méterre, a hazai meccsekre ennél jóval többet, egészen Debrecenig vagy Mezőkövesdig kell utaznia.

"Látjuk napról napra, hogyan épül ez a csodálatos stadion, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy végre játszhassunk benne, mert szerintem nagyon nagy előnyt jelentene" – fogalmazott a csapatkapitány, a vezetőedző pedig így beszélt erről. „Én bízom benne, hogy a stadiont minél előbb át fogják adni, meglátjuk. Utána az a szurkolói bázis, amely itt van Miskolcon, tényleg egy olyan pluszt tud adni a csapatnak, hogy az pontokban fog megmutatkozni."

A DVTK első tavaszi tét meccsét február 20-án a Vác ellen játssza majd a Magyar Kupában pályaválasztóként.