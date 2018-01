A Manchester United legendája szövetségi kapitány lesz

A Sky Sports értesülése szerint a Manchester United egykori legendás játékosa, Ryan Giggs lesz a világbajnokságról lemaradó walesi labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya.

A 44 éves szakember a hírek szerint négyes szerződést kötött a walesi szövetséggel, a bemutatására hétfőn délután kerülhet sor.

Ryan Giggs játékos karrierje végeztével, a 2013/14-es szezonban David Moyes mellett volt segédedző a Manchester Unitednál, majd a skót tréner menesztése után beugróként négy meccsen irányíthatta szeretett csapatát.

A walesi legendát sokan szívesen látták volna hosszútávon is a kispadon, de Moyes távozása után a holland Louis Van Gaalt nevezték ki a Vörös Ördögök élére. Giggs mellette is lehúzott két szezont, mint segédedző, azonban José Mourinho szakmai stábjában már nem volt helye, így közel 26 év után, 2016 nyarán otthagyta az Old Traffordot.

A walesi labdarúgó-válogatott a harmadik helyen végzett a világbajnoki selejtező csoportjában, az utolsó szerbek elleni októberi mérkőzésen elbukva az oroszországi vb-szereplést. Ezt követően távozott Chris Coleman, az Európa-bajnokságon a legjobb négy közé jutó walesi csapat szövetségi kapitánya, aki az angol másodosztályban vállalt állást, a Sunderland menedzsere lett.