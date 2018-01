Egyre biztosabbnak tűnik Ronaldo visszatérése Manchesterbe

Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Cristiano Ronaldo visszatér a Manchester Unitedbe. Hetekkel ezelőtt angol lapok már írtak arról, hogy a Real Madrid portugál sztárja Londonban keres iskolát legidősebb fiának, állítólag néhány lakást is megnézett tavaly év végén. Arról is lehetett hallani, hogy a PSG akar lecsapni a fizetésével elégedetlen ötszörös aranylabdásra, de a legfrissebb sajtóhírek szerint Ronaldónak annyira elege van Madridból, hogy nyáron visszatérhet egykori sikerei színhelyére, az Old Traffordra.