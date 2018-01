Miskolcon folytatja a Debrecen korábbi legjobb focistája

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő DVTK a hivatalos honlapján tudatta, hogy leigazolta a szerb Dusan Brkovicsot.

Brkovics 2013 és 2017 között a DVSC játékosaként bajnoki címet nyert a hajdúságiakkal, szerepelt a Bajnokok Ligája-selejtezőn és az Európa Liga-selejtezőkön is. A szerb védő 94 bajnoki mérkőzésen ötször volt eredményes a DVSC színeiben. 2017 nyarán hagyta el a Magyarországot úgy, hogy a 2016/2017-es év legjobbjának választották meg a DVSC szurkolói. Távozása után a lett FC Riga labdarúgója lett.

Azért választottam a DVTK-t, mert nagy múlttal rendelkező klub, amely híres a szurkolók fanatizmusáról, és hamarosan átadásra kerül az új stadion, ami az ország élvonalába tartozik majd. Szép emlékeket őriztem meg Magyarországról, a magyar fociról és a nagyszerű stadionokról, ezért örültem, amikor kiderült, hogy lehetőségem nyílik a visszatérésre. Azért jöttem, hogy sorra nyerjük a mérkőzéseket, a bajnokságban és a kupában is egyre előrébb lépjünk. Jövőre pedig az a célom, hogy nemzetközi kupát érő helyen végezzünk" – nyilatkozta Dusan Brkovics a szerződés aláírását követően.