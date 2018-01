A világ legjobb edzői sem érnek fel Guardiolához

A Premier League 23. fordulójában a Manchester City 4–3-ra kikapott a Liverpooltól, ezzel megszakadt bajnoki veretlensége. A dolognak volt egy másik érdekessége is: Jürgen Klopp ötödször győzte le Pep Guardiolát, többször, mint bárki más a futballban.

Guardiola már a Barcelonánál és a Bayern Münchennél is a világ legjobb edzői ellen meccselt hétről hétre, de különösen igaz ez, amióta a Manchester Citynél dolgozik. Mégis, alig akad valaki, akinek pozitív a mérlege ellene.Klopp is hiába nyert ötször, ugyanennyiszer ki is kapott tőle, egy döntetlen mellett.

Guardiola eddig 163 edző ellen játszott, de közülük csak 37-en vannak, akik legalább egyszer legyőzték őt. Ha tovább szűkítjük a kört, még durvább a helyzet: a 37-ből csak tíz olyan van, aki kétszer is megverte. Antonio Conte, Luis Enrique, Mauricio Pochettino, Manuel Pellegrini és Dieter Hecking neve nem meglepő, a mindössze 43 éves Markus Weinzierlé viszont igen:ő az Augsburg edzőjeként nyert kétszer ellene.Arséne Wenger és José Mourinho három-három sikernél jár.

Az egyetlen edző, aki százszázalékos Guardiola ellen, az Carlo Ancelotti. Az olasz edző a 2013/2014-es Bajnokok Ligája elődöntőjében oda-vissza megverte Pep Bayernjét, ráadásul gólt sem kapott: az 1–0-s madridi meccs után a Real 4–0-ra nyert idegenben.