Cassano: Én is lehettem volna olyan, mint Messi

A 35 éves olasz csatár, Antonio Cassano ismét nagyotmondásával, mintsem a pályán mutatott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. Utóbbi persze nehéz is lenne, hiszen 2017 nyara óta nem játszik sehol. Talán emiatt is van most több ideje gondolkodni és olyanokkal előállni, hogy szerinte lehetett volna olyan jó, mint Lionel Messi.