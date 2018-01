A Real után az Atléticót is megviccelte a Girona

Az Atlético Madrid meglepetésre csak 1–1-es döntetlent játszott a Gironával a spanyol bajnokság 20. fordulójában.

A Girona korábban már legyőzte a másik madridi nagycsapatot (vs Real 2–1), és talán Simeone fejében is ez villant be, amikor összeállította a kezdőt. Az argentin edző tőle szokatlanul, három védővel állt fel, és a teljes baloldalt rábízta Carrascóra, aki hol védőként, hol támadóként, Griezmann, Costa és Correa mellett tűnt fel.

Az Atlético soha nem arról volt híres, hogy jól játszana felállt fal ellen, és most sem cáfolt rá erre. Az első félidőben csak két komoly helyzetet dolgozott ki a csapat, de a gólhoz ennyi is elég volt:a 34. percben Costa visszafejelt labdáját Griezmann lőtte az üres kapuba.

Az egygólos előny tudatában Simeone az utolsó fél órára „feladta a meccset" azzal, hogy lehozta Griezmannt és Costát – a döntés hátterében valószínűleg a Sevilla elleni, idegenbeli kupameccs állt, ahol az Atlético 2–1-es hátrányról indul.A 73. percben azonban már biztosan bánta a dolgot, amikor a semmiből, Portu góljával egyenlített a Girona.

A hátralévő időben sem tudott feljavulni az Atlético, így maradt az 1–1. A madridiaknak sokba kerülhet ez a botlás, ha a Valencia idegenben legyőzi a Las Palmast, a két csapat helyet cserél a tabellán.