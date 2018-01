Kádár Tamásra is szemet vetett az Arsenal legendás edzője

A Dinamo Kijev 45-szörös magyar válogatott futballistája, Kádár Tamás komoly klubok figyelmét is felkeltette. A játékos menedzsere, Varga Sándor a Spíler TV Britannia magazinjában elárulta, hogy az Arsenal is érdeklődött a magyar válogatott hátvéd iránt, de akadnak kérők Németországból, Spanyolországból és Franciaországból is.

„Angliából többek között Arséne Wenger is érdeklődött iránta. Vele személyesen beszéltem. Keresett minket Roy Hodgson, a Crystal Palacetól, de a West Ham és West Brom is érdeklődött" - mondta a FIFA-menedzser, aki leszögezte, hogy a 45-szörös válogatott hátvéd azért lehet ilyen kapós, mert a nemzetközileg is jegyzet Dinamo Kijev egyik alapemberének számít.

Varga Sándor egyelőre nem mondott biztosat, ugyanis az ilyen nagy kluboknál több játékost is figyelnek egy-egy posztra.