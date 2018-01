Elkerültük a halálcsoportokat, jó helyen Magyarország a Nemzetek Ligájában

Mindenféle sallang nélkül, feszes tempóban, lendületesen sorsolták össze a csapatokat a labdarúgó Nemzetek Ligájában. Magyarország ennél jobb helyre nem kerülhetett volna.

Díszvendégek segítségével, az új torna himnuszának bemutatása után kezdődött meg a labdarúgó Nemzetek Ligájának első sorsolása Lausanne-ban. Az újonnan kiírt sorozat csoportbeosztásainak kialakítását a D, vagyis a legalacsonyabb divízióval kezdték, a Barcelona és az Arsenal korábbi játékosa, Aleksandr Hleb kezét dicsérhették vagy szidhatták az érintettek.

A D-osztály csoportjai:

1-es csoport: Grúzia, Lettország, Kazahsztán, Andorra

2-es csoport: Fehéroroszország, Luxemburg, Moldova, San Marino

3-as csoport: Azerbajdzsán, Feröer, Málta, Koszovó

4-es csoport: Macedónia, Örményország, Lichtenstein, Gibraltár

A csoportelsők feljutnak a C divízióba, a playoffban pedig kiharcolhatják a csoportelsők az Eb-re jutást.

A lehető legjobb helyre kerültünk

Köszönjük a lehető legjobb sorsolást Jari Litmanennek, aki a Magyarországot is tartalmazó C-osztály csoportjainak kialakításához asszisztált. A finnek egykori futballcsillaga a legkedvezőbb helyre, a finnek, az észtek és a görögök mellé sorsolta a magyar válogatottat.

A C-osztály csoportjai:

1-es csoport: Skócia, Albánia, Izrael

2-es csoport: MAGYARORSZÁG, Görögország, Finnország, Észtország

3-as csoport: Szlovénia, Norvégia, Bulgária, Ciprus

4-es csoport: Románia, Szerbia, Montenegró, Litvánia

A legerősebbeknél már csak hárman vannak

A B-divízióban már csak hárman vannak egy-egy csoportban, izgalmas kis meccsek várhatók, köszönhetően Vladimir Smicer sorsolásának.

A B osztály csoportjai:

1-es csoport: Szlovákia, Ukrajna, Csehország

2-es csoport: Oroszország, Svédország, Törökország

3-as csoport: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Észak-Írország

4-es csoport: Wales, Írország, Dánia

A csoportelsők feljutnak az A-divízióba, az utolsók pedig kiesnek a C-be.

Parádés meccsek lesznek az A-divízióban

Az elit csoportosításában a kétszeres BL-győztes Deco segédkezett, a portugál legenda megelégedve vette tudomásul, hogy hazáját az olaszokkal és a lengyelekkel sorsolta össze.

Az A-osztály csoportjai:

1-es csoport: Németország, Franciaország, Hollandia

2-es csoport: Belgium, Svájc, Izland

3-as csoport: Portugália, Olaszország, Lengyelország

4-es csoport: Spanyolország, Anglia, Horvátország

Ez lesz a menetrend

A Nemzetek Ligája szeptemberben rajtol, a sorozatban az Európa-bajnoki részvételt is ki lehet vívni. Az idén debütáló sorozatban Európa 55 országának válogatottja négy külön osztályban (A, B, C, D) méri majd össze tudását, s mindegyikből egy csapat szerez indulási jogot a 2020-as Európa-bajnokságra. Az A-ban a kontinens 12 legerősebb csapata kap helyet, a B-ben a 13-24. pozícióban található együttesek, míg a C (25-39.) és a D (40-55.) ligák ennél bővebb létszámmal indulnak.

A most kisorsolt csoportok 2018 szeptemberében, októberében és novemberében oda-visszavágós alapon játszanak egymással a csoportelsőségért. Az eredmények alapján a B-, C- és D-osztály csoportgyőztesei egy osztállyal feljebb jutnak, az A-, B- és C-osztály csoportutolsói pedig kiesnek. De ami fontosabb, hogy minden osztály négy-négy csoportgyőztese 2020 márciusában elődöntő-döntő rendszerben megmérkőzik a fennmaradó négy Eb-helyért. Mindegyik kategóriában az a legelőkelőbb helyen záró válogatott jut indulási joghoz, amelyik a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezők során lemaradt a részvételt garantáló első és második helyekről.

A Nemzetek Ligájában a harmadik vonal programjának kialakításakor fontos szempont lesz, hogy Finnország és Norvégia az éghajlati viszonyok miatt novemberben már nem játszhat mérkőzést

hazai pályán, továbbá Észtország, valamint Litvánia hazai mérkőzéseinek időpontjait is befolyásolhatja a téli időjárás. Emiatt a négy csapatból legfeljebb kettő szerepelhet azonos csoportban.

A sorsolás után az azonos csoportba került válogatottak képviselői a helyszínen egyeztetnek majd a meccsek helyszínéről, pontos dátumáról és kezdési időpontjáról.

Az elsődleges kezdési időpont - közép-európai idő szerint - 20.45 óra lesz, hétvégén viszont a mérkőzések többsége 18 órakor kezdődik majd, de ezeken a napokon is lesznek meccsek 20.45-től is, illetve 15 órától.

A Nemzetek Ligája 2018-as játéknapjai:

szeptember 6-8.

szeptember 9-11.

október 11-13.

október 14-16.

november 15-17.

november 18-20.