Juhász Roland: Verhető ellenfelekkel játszunk

A magyar labdarúgó-válogatott Görögországgal, Finnországgal és Észtországgal került egy csoportba az UEFA által megálmodott és életre hívott Nemzetek Ligájában. Első ránézésre nem tűnik rossznak a beosztás, hiszen ennél sokkal nehezebb négyesbe is kerülhetett volna a sorozatnak Georges Leekens irányításával nekivágó nemzeti tizenegy. Ezen a véleményen van a két egykori szövetségi kapitány, Csank János és Várhidi Péter, valamint a válogatottságtól a 2016-os Európa-bajnokság után visszavonuló Juhász Roland és a 16-szoros válogatott Kabát Péter is, akik a sorsolás után osztották meg gondolataikat az Origóval.

Várhidi Péter 2006 és 2008 között irányította a magyar labdarúgó-válogatottat, a 2008-as Európa-bajnoki selejtezők során ráadásul egy csoportban volt a görögökkel a válogatott. Itthon 2-1-re, idegenben 2-0-ra nyert az akkori címvédő, így nincsenek túl jó emlékeink azokból az időkből.

„Első ránézésre azt mondom, szerencsésen alakult a szempontunkból a sorsolás, jó csoportba kerültünk, verhető ellenfelekkel. A finneket és főként az észteket oda-vissza le kellene győznünk és akkor a görögökkel ki-ki meccset játszhatnánk a csoportgyőzelemért. Hullámzó egyébként az utóbbi években a görög együttes, nem olyan meghatározó a futballjuk, mint korábban. A 10-15 évvel ezelőtti generáció tele volt egyéniségekkel, gyors modern futballt játszottak, most már koránt sem olyan ütőképes a csapatuk. Nem jött be a generációváltás, mintha elfeledkeztek volna a jövő építéséről. Ennek fényében is mondom, hogy verhetőek, de legrosszabb esetben a második helyre oda kellene érnünk."

Csank János 1996-tól 1998-ig volt szövetségi kapitány, szerinte akár Észtország is lehet a mérleg nyelve a végelszámolásnál.

„Nem tűnik nehéznek a csoport, de azért óvatosan álljunk a meccsekhez, mert senki ellen nem lesz egyszerű a dolgunk. Bár a görögök ellen az utóbbi időkben nem volt sok sikerélményünk, ők sincsenek túl jó formában, úgyhogy tartani azért tőlük sem kell. Az észteket oda-vissza kötelező lenne megverni, legalább egyszer a finneket is, ez pedig a második helyhez már minimum elég lesz a csoportban. Persze jó lenne elsőnek lenni és látok is rá esélyt, mert a finnekre és a görögökre is jellemző, hogy a papírforma meccseken botlanak, ebből a szempontból az is kulcs lehet, hogy kitől tudnak az észtek pontokat rabolni."

A válogatott korábbi csapatkapitánya, a nemzeti csapattól a 2016-os Európa-bajnokságot követően visszavonuló Juhász Roland is kíváncsian várja, mire lesz képes a magyar együttes az új sorozatban.

„Kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, verhető ellenfelekkel, ahonnan egyik csapat sem emelkedik ki igazán. A görögök klubszinten előttünk járnak, azt kár lenne tagadni, de a válogatottjuknak már akadtak problémái az utóbbi selejtezőkön, így ellenük is lehet esélyünk. Jó erőfelmérő lesz ez a sorozat az újjáépülő válogatottnak, kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek. Kerülhettünk volna nehezebb négyesbe is, de ahogyan azt már korábban is mondtam, az élcsapatokat leszámítva nagyon összesűrűsödött a mezőny az európai futballban, akár a pillanatnyi forma is dönthet a mérkőzéseken és bárki meglepetést okozhat. A mi szempontunkból persze fontos lenne a jó eredmény, így drukkolok, hogy megnyerjük a csoportot."

Annak ellenére, hogy Kabát Péter mostanság távolabb került a futball világától, követi a labdarúgás mindennapi eseményeit és szerinte is a görögöket kell legyőzni a csoprotgyőzelemhez.

„Van esélyünk, akár a csoportgyőzelemre is. Az észtek nem szabad, hogy gondot okozzanak és én a finnektől sem tartok, ez ellen a két csapat ellen egyértelműen mi vagyunk az esélyesek. A görögökkel már más a helyzet, mert bár ők sem verhetetlenek, az ő stílusuk nem feltétlenül fekszik nekünk, nem beszélve a fanatikus szurkolóikról, akik biztosan pokoli hangulatot teremtenek majd Görögországban a lelátókra. De még mindig jobban jártunk velük, mint mondjuk a szerbekkel, akkor melegebb lenne a helyzet."

A leendő riválisokkal szembeni örökmérleg is a megkérdezettek válaszait támasztják alá, a finnek és az észtek ellen ugyanis pozitív a magyar labdarúgó-válogatott statisztikája, a görögök ellenin viszont van mit javítani.

Észtországgal négy alkalommal mérkőztünk meg eddig, melyből háromszor mi kerültünk ki győztesen, 2003-ban azonban barátságos meccsen 1-0-ra győzni tudtak az Üllői úton.

Finnország ellen a lejátszott 16 meccsen 11 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség a mérleg. Legutóbb a 2016-os Eb-selejtezőn vívtunk meg velük, Budapesten és Helsinkiben egyaránt 1-0-ra nyertünk Gera, illetve Stieber góljaival.

Görögországgal 19 találkoztunk a múltban, ebből csupán négyszer örülhettünk mi a lefújás után, 6 döntetlen és 9 vereség mellett. A lehetőség tehát adva van, hogy kozmetikázzunk az egymás elleni örökmérlegen, külön örömöt jelentene a számunkra, ha az esetleges győzelmek csoprotelsőséget is érnének a Nemzetek Ligájában.