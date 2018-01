Hazai pályán esett ki a Real Madrid a spanyol kupából

A Real Madrid hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Leganestől a spanyol Király-kupa negyeddöntőjének visszavágóján, így az első mérkőzésen elért 1-0-s győzelem ellenére búcsúzott a sorozattól. A nap másik mérkőzésén a Valencia tizenegyesekkel jutott tovább az Alavés otthonában.

Az idegenbeli 1-0-s győzelem után a Real Madrid nyugodtan várhatta a visszavágót, amit Zinedine Zidane azzal is nyomatékosított, hogy Marcelo, Toni Kroos, Gareth Bale és Cristiano Ronaldo a keretben sem volt, Luka Modric, Casemiro és Carvajal pedig így is csak a kispadon kezdett. A magabiztossság nem tévesztette meg a Leganést, amelyik egy labdaszerzés után (Achram Hakimi volt, aki eladta) megszerezte a vezetést: Eraso vette be 20 méterről a hazaiak kapuját.

A Real a kupapárharc első felvonásához hasonlóan ezúttal is kapura tartó próbálkozás nélkül hozta le az első félidőt.

A második félidő második percében egy középpályán lefülelt labdából vezetett ellentámadás révén Karim Benzema egyenlített, és vette vissza az előnyt összetettben. A francia csatár ezt megelőzően legutóbb november 25-én tudott gólt szerezni.

Csakhogy a Leganes komolyan gondolta, hogy ők a Bernaébuban jutnak az elődöntőbe, és a brazil Gabriel szöglet utáni bomba erős fejesével az 55. percben visszavették a vezetést – ami azt jelentette, hogy a Real újra futhatott az eredmény után.

Zidane is érezte, hogy itt még baj lehet, mert a 68. percben Carvajalt (Hakimi helyett) és Modricot (Marco Llorrente helyett) is pályára küldte. De ez sem segített, hiába próbálkozott elkeseredett beívelkések tucatjával a Real, gólt már nem tudott szerezni, így idegenben lőtt góllal a Leganes jutott az elődöntőbe.

A nap másik mérkőzésn a Valencia idegenben 90 perc után 2-1-re vezetett az Alavés otthonában, és miután az első mérkőzés is ilyen eredménnyel zárult, és akkor is a vendégek nyertek, következett a hosszabbítás. Ott már nem esett gól, a tizenegyespárbajt pedig 3-2-re a Valencia nyerte, így ők jutottak be az elődöntőbe.

Eredmények, Király-kupa, negyeddöntő:

Real Madrid–Leganes 1-2 (0-1)

továbbjutott: Leganes 2-2-vel, idegenben lőtt góllal

Alavés–Valencia 1-2 (0-0), összesítésben 3-3,

továbbjutott: a Valencia, tizenegyesekkel 2-3

korábban:

Sevilla–Atlético Madrid 3-1

továbbjutott: Sevilla 5-2-vel

csütörtökön játsszák:

Barcelona–Espanyol (az első mérkőzésen 0-1)