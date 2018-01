Leekens: A szurkolókat nem lehet becsapni

Szerdán Lausanne-ban kisorsolták a 2018-2019-es Nemzetek Ligája csoportjait. A magyar válogatott jobb helyre nem is kerülhetett volna, a finnekkel, az észtekkel és a görögökkel játszik majd. A Telkiben tartott sajtótájákoztatón Georges Leekens szövetségi kapitány értékelte a sorsolását.

A sajtótájékoztató elején Leekens futott egy tiszteletkört a Nemzetek Ligája kapcsán, utána viszont azonnal rátért az ellenfelekre.

„Úgy gondolom, hogy mindhárom csapat különböző futballt képvisel. Görögország ugyan hullámzó teljesítményt nyújt mostanában, de a belgákkal jó meccset játszott a vb-selejtezőn. Észtország is benne volt abban a csoportban, úgyhogy már beszéltem is néhány kollégával Belgiumban.

„Finnországgal kezdünk idegenben. Rendkívül fontos meccs lesz, így már szeptemberre tudnunk kell, hogy hol is tartunk. Fizikálisan erős csapat, küzdenek, hajtanak. 200 százalékosan kell készen állnunk.Igaz, az utóbbi időben jó eredményeket értünk el ellenük, de az a múlt. Nulla pontról indulunk."

A válogatott Görögország ellen játssza első hazai meccsét, de zárt kapuk mögött. Leekens szerint ez komoly hátrány. „A görögök technikásak, számos játékosuk topligában játszik. Itthon kezdünk velük, viszont zárt kapuk mögött. Csalódott vagyok, mert ez egy új kezdet. A játékosok hazai pályán szeretnék visszanyerni a szurkolók bizalmát, ezt viszont zárt kapuk mögött nem lehet. Nem lesz atmoszféra.

A magyar csapat március 23-án Kazahsztánnal, négy nappal később Skóciával játszik felkészülési meccset. A belga kapitány azonban további meccseket is tervez, hogy formába hozza a válogatottat. Már tegnap elkezdük a munkát, megkaptuk a belgáktól a görögök és az észtek elleni meccsek összefoglalóját. Egyetlen ellenfelet sem szabad lebecsülni. Ennek a felkészülésnek az első állomása a két barátságos meccs lesz Skócia és Kazahsztán ellen. Ezeken kívül további két meccset tervezünk még júniusra, mert szeretnénk rendesen felkészülni a Nemzetek Ligájára. Innentől minden meccs olyan lesz számunkra, mint egy Bajnokok Ligája-döntő. Lehetne ezt ragozni hosszan, de helyette cselekedni kell."

Leekens kitért a fiatalokra is. „2014-ben számos meghatározó játékost elveszítettünk. A mostaniaknak az a dolguk, hogy a helyükre lépjenek. Nem csak nekik, az U21-esekre és az U19-esekre is vonatkozik ez. De nem fogják ajándékba kapni a meghívót, ki kell harcolniuk – mondta a kapitány, hozzátéve, senkinek sem lesz bérelt helye a csapatban. – Egyáltalán nem biztos, hogy a legjobb játékosok kerülnek be a válogatottba.Nekem az a fontos, hogy meg legyen bennük a bizonyítási vágy. A szurkolókat nem lehet becsapni, ők látják, hogy ki teszi ki a szívét a pályára.Keményebben kell dolgoznunk, mint másoknak, de csak így tudunk jó eredményeket elérni."

Újságírói kérdésre válaszolva Leekens külön beszélt Nikolicsról is, akiről azt mondta, találkozott vele az Év sportolója gálán, és úgy látja, készen áll a válogatottságra.

A sajtótájékoztató végén a kapitány elárulta, sokan most úgy mennek oda hozzá, hogy „hát, sok sikert!", mintha máris letettek volna róla. Ő azonban – mint mondja – készen áll a feladatra.