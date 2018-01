A Chelsea játszi könnyedséggel jutott tovább az FA-kupában

A vártnál sokkal könnyebben, 3-0-s győzelemmel jutott nyolcaddöntőbe az angol FA-Kupában a Chelsea a Newcastle United ellen. A londoniak belga támadója, Michy Batshuayi duplázott, Marcos Alonso pedig szokásához híven szenzációs gólt lőtt szabadrúgásból.

Az utóbbi időben folyamatosan olyan hírek érkeznek a Chelsea háza tájáról, hogy Antoni Conte mindenképpen csatárt igazolna a télen. Pedig a jelek szerint a jelenlegi keretben is van gólerős támadó, Michy Batshuayi ugyanis szűk negyed óra alatt kétszer is bevette a Newcastle kapuját az első félidő végén, így már a szünetre is megnyugtató előnnyel vonulhattak a hazaiak. Egyébként is jobban játszott a Chelsea, több komoly helyzetet is kidolgozott, ennek ellenére Willy Caballerónak is akadt dolga, ám a hórihorgas kapus a helyén volt a kulcspillanatokban.

A szünet után sem változott a játék képe, a Newcastle nem talált fogást a vezetés tudatában érezhetően magabiztossá váló ellenfelén. A 72. percben ráadásul végleg eldőlt a mérkőzés, Marcos Alonso immáron sokadik zseniális szabadrúgás gólját szerezte, kevés biztosabb lábú pontrúgó van most Európában a spanyol hátvédnél.

Rafael Benitez együttesének erejéből a szépítésre sem futotta, az utolsó negyedórában pedig már a Chelsea sem törte össze magát, bár Batshuayi mindent megtett a mesterhármasért, de végül nem jött össze neki.

3-0-s győzelmével a Chelsea simán jutott tovább az FA-kupa nyolcaddöntőjébe