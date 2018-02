Megint a Maldív-szigeteken edzősködik a magyar futball kirekesztettje

Kiss Lászlót karrierje során hetedszer hívták vissza a Maldív-szigetekre edzősködni. A 68 éves szakember korábbi csapata, a 21-szeres bajnok Victory kispadjára ülhet le. Tavalyelőtt benntartotta a klubot az első osztályban, most azonban sokkal komolyabb céljai vannak régi-új csapatával.

„Állandóan keresnek a Maldív-szigetekről. Napi kapcsolatot ápolok a labdarúgás ottani felelőseivel, akik elismerik a munkásságomat.

Már múlt héten mehettem volna, de az utolsó pillanatban vettem észre, hogy lejárt az útlevelem. Másfél évvel ezelőtt benntartottam őket a bajnokságban, de most komolyabb céljaink vannak. Új, ütőképes csapatot kell csinálnom, és vihetek magammal két magyar fiút is. Az egyik már megvan – de a nevét nem szeretném még elárulni – a másikat még továbbra is keresem. A Victory a Maldív-szigetek egyik legnagyobb klubja. Olyan, mintha itthon a Fradi, Újpest, Honvéd egyike lenne. Azonban az utóbbi években szenved, így azt a feladatot kaptam, hogy virágoztassam fel. Nagy örömmel várom, hogy mehessek, mert Magyarországon már nincs szükség a munkámra. Most újra csodálatos ajándékot kaptam az élettől" – kezdte Kiss László, akinek a csapata legutóbb 2011-ben ünnepelhetett bajnoki címet.

Az edzőt komoly tisztelet övezi a Maldív-szigeteken. Korábbi klubjával, a Valenciával három bajnoki címet és három Maldív Kupát nyert.

„Tavalyelőtt úgy vettem át a csapatot, hogy hét pontra volt a bennmaradó helytől, de sikerült csodát tennünk. Most nulláról indulunk, úgyhogy szeretném, ha nem kellene izgulnunk. Én pillanatok alatt össze tudok rakni egy csapatot, ezért is hívtak. Nagyon sok a fiatal játékos, akik ugyan képzetlenebbek, mint az európai futballisták, azonban akarásban magasan felülmúlják őket. Itt senkit nem kell noszogatni, mert a srácoknak hatalmas lehetőség, hogy egy kicsivel több pénzt keressenek" – folytatta a 68 éves tréner.

Kiss László híres arról, hogy megköveteli a fegyelmet és a kemény munkát. Ebből a Maldív-szigeteken sem enged.

„Az időjárási körülmények miatt reggel hatkor van az első edzés, majd a közös reggeli. Utána mindenki elmegy dolgozni, majd este folytatjuk a közös munkát. Szeretek ebben a közegben dolgozni, mert a srácok partnerek a kemény munkában, és a vezetők sem szólnak bele semmibe. Tudják, miért hoztak ide, ráadásul olyan reputációm van, amilyen senki másnak. Azért sajnálom, hogy a tudásomra a magyar futballnak nincs szüksége."

A 68 éves szakember szívesen tér vissza a Maldív-szigetekre, de könnyen lehet, hogy élete legnagyobb lehetőségét szalasztotta el az adott szava miatt.

„A Victoryval való megállapodás után egy-két nap késéssel nyugatról érkezett egy olyan ajánlat, amit nem vállaltam, és amivel talán életem legnagyobb hibáját követtem el: Bécsben az egyik legelitebb akadémia szakmai igazgatójának kértek fel. De én ilyen vagyok.

Nem szoktam a számból segget csinálni, ezért megyek a Maldív-szigetekre. Azonban a lemondásom után egy órával küldtek egy sms-t, amelyben azt írták, hogy nem töltik be ezt a posztot, hanem megvárják a decembert, amikor majd lejár a szerződésem a Victorynál.

Hogy van az, hogy a magyar futballnak nincs rám szüksége, de Nyugat-Európában lehetnék egy patinás akadémia szakmai igazgatója? Valami itthon nem működik. Annak ellenére, hogy a sportba rengeteg pénz került, nem jól hasznosul, mert baj van a szakmai koncepcióval."

Kiss Lászlót rendszeresen hívják külföldre, de szívesebben dolgozna Magyarországon.

Van egy ismerősöm, aki egy patinás klubnál dolgozik vezető beosztásban. Megkérdeztem, hogy tudna-e nekem munkát adni. Megmondta, hogy nem tud segíteni, mert ha mások meghallják a nevemet, akkor egyből elkezdik húzni a szájukat. Menedzserek nélkül járom a világot.

Elutaztam a Maldív-szigetekre, ott fogok dolgozni egy évig, kevesebb pénzért. Mert az is több, mint a semmi. És örülni fog mindenki, hogy ott vagyok."