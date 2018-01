Kikapott az Arsenal a sereghajtótól, Cech óriási potyagólt hozott össze

Az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a negyedik helyen álló Liverpool könnyed, háromgólos győzelmet aratott az újonc Huddersfield vendégeként, míg a hatodik Arsenal nagy meglepetésre 3-1-re kikapott a sereghajtó Swansea otthonában.

A Swansea elleni legutóbbi bajnoki vereség, és a West Brom elleni FA-kupa kiesés után a Liverpoolnak az újonc Huddersfield otthonában kellett javítania. Jürgen Klopp csapata az első félidőben több mint 70%-ban birtokolta a labdát, és a 26. percben meg is szerezte a vezetést. Egy röviden kifejelt labdára a 20-szoros német válogatott Emre Can érkezett, aki 21 méterről, dropból a bal alsó sarokba bombázott.

A lefújás előtt növelte az előnyét a Liverpool. Roberto Firmino ugrott ki a bal oldalon, befelé vezette a labdát, mindenki beadást várt, azonban a brazil támadó a dán Jonas Lossl támaszkodó lába mellett a rövid sarokba lőtt.

A második félidőben is a Liverpool akarta érvényesült. A hazaiak nem sokat találkoztak a labdával. A mérkőzés a 77. percben dőlt el, amikor az első gólt szerző Emre Cant borították fel a tizenhatoson belül, amiért Kevin Friend játékvezető azonnal tizenegyest ítélt. A labda mögé Mohamed Salah állt oda, aki higgadtan a kapu bal oldalába lőtt a jobbra vetődő Lossl mellett. Győzelmével a Liverpool továbbra is a negyedik helyen áll a tabellán, de csak három pont választja el a második Manchester Unitedtól, amely szerdán a Tottenham otthonában játszik rangadót.

A hatodik helyen álló Arsenal a sereghajtó Swansea otthonában lépett pályára. Arséne Wenger csapatában a Manchester Unitedtól szerződtetett örmény középpályás, Henrih Mhitarjan csak a kispadon kapott helyet, míg a Dortmundtól érkező Pierre-Emerick Aubameyang egyelőre még nem írta alá a szerződését.

Az Arsenal a 33. percben szerezte meg a vezetést. Mesut Özil tökéletes beívelésére Nacho Monreal érkezett mélységből, és becsúszva a kapu közepébe lőtt. A spanyol válogatott hátvédnek ez volt a szezonbeli negyedik gólja. Sokáig nem örülhettek a vezetésnek az ágyúsok, ugyanis egy perccel később Özil labdavesztése után Alfie Mawson ugratta ki Sam Clucast, aki a kimozduló Petr Cech mellett a rövid alsó sarokba belsőzött.

A fordulás után megfordította a mérkőzést a Swansea. Shkodran Mustafi hazaadása után Petr Cech eltörte a labdát, és az érkező Jordan Ayew könnyedén a jobb alsó sarokba helyezett.

A folytatásban az Arsenal mindent egy lapra feltéve rohamozott. Arséne Wenger a hajrában még azt az Olivier Giroud-t is pályára küldte, aki órákon belül a Chelsea játékosa lehet. Az egyenlítés helyett viszont a hazaiak adták meg a kegyelemdöfést. Az Ágyúsok védelme újabb kabaréjelenetet mutatott be, majd az első gólt szerző Sam Clucas a rövid felső sarokba bombázta az ajándék labdát.

A Swansea a Liverpool után az Arsenal skalpját is begyűjtötte, és ideiglenesen feljött a 17. bennmaradást érő helyre. Az észak-londoni csapat továbbra is a 6. helyen áll a tabellán, de már nyolc pont a hátránya a 4. helyen álló, Bajnokok Ligája indulásért harcoló Liverpoollal szemben.

Premier League, 25. forduló:

Swansea City-Arsenal 3-1 (1-1)

West Ham United-Crystal Palace 1-1 (1-1)

Huddersfield Town-FC Liverpool 0-3 (0-2)