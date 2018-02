Messi és Ronaldo egy csapatban játszhat két éven belül

Miután az amerikai profi futball-liga rábólintott a miami klub létrehozására, máris elkezdtek röpködni a nagyobbnál nagyobb nevek, akik majd csatlakozhatnak David Beckham csapatához.

Azok után, hogy az amerikai profi fociliga (MLS) rábólintott, hogy egy Miamiban székelő klubbal bővüljön a bajnokság mezőnye, máris megkezdődtek a találgatások, hogy ki lesz vagy kik lesznek azok a sztárok, akiknek a nevével be lehet csalogatni a szurkolókat a stadionba, illetve akikkel az Egyesült Államokon kívül is el lehet adni a portékát.

A korábbi 115-szörös angol válogatott legenda, David Beckham vezette befektetői csoport hétfőn kapott zöld lámpát, az új franchise pedig 2020-ban csatlakozhat a bajnokság mezőnyéhez. A példa adott: az idei szezonban bekapcsolódó Atlanta United nem csak bejutott a rájátszásba, de 48 200 fős átlagnézőszámmal rögtön le is taszította a trónról az addigi egyeduralkodó Seattle Sounderst. És a játékospolitikájuk is követendő lehet, hiszen a csapat sikere mellett több egyéni díjat is begyűjtöttek a szezon során: így kétszer lett a hónap legjobbja Josef Martínez, az Atlanta adta a szezon legjobb újoncát (Julian Gressel) és legjobb olyan játékosát, aki már profi státuszban érkezett (Miguel Almirón).

Beckhamék számára észszerű választás lehet a Real Madridtól a Bayern Münchenhez kölcsönbe dobott James Rodríguez. A kolumbiai nem egy nyugdíj előtt álló nagy név lenne, hanem egy ereje teljében lévő klasszis, aki a 2020-as szezonban még csak 29 éves lesz.

Vélhetően fizetni kellene érte, hiszen a madridi szerződése csak egy évvel később jár le, de talán a Real nem húzná le régi játékosát egy olyan focista miatt, akire amúgy sem nagyon tartanak igényt. Ami még James mellett szól: Miami-Dade Countyban, ahol a franchise majdani stadionja lesz, él az USA legnagyobb kolumbiai közössége, a támadó érkezésével pedig garantált lenne a telt ház a tervek szerint 2021-ben .

Ugyancsak a kolumbiai vonalat erősítheti Radamel Falcao, aki 2020-ban ugyan már 34 éves lesz, viszont akkor jár le a szerződése a Monacónál, és, ha nem sérül meg, akkor várhatóan nem lesz panasz a formájára. Falcao 2014-ben pont Miamiban kúrálgatta sérült lábát, és már többször is hangoztatta, hogy szívesen kipróbálná magát az MLS-ben.

Ugyanígy van ezzel Gerard Piqué, a Barcelona világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott védője, aki szintén kiejtette már a száján ezeket a szavakat. Ráadásul az ő esetében is előkerül a kolumbiai szál, hiszen felesége, a popsztár Shakira a dél-amerikai országból való. Egy ex-barcelonai sztár és egy kolumbiai énekesnő verhetetlen páros lenne a helyi kolumbiai közösségben.

De nem reménytelen Cesc Fábregas megszerzése sem. A spanyol középpályás 2020-ban 32 éves lesz, egy évvel korábban jár le a szerződése a Chelsea-nél, és akár dönthet is úgy, hogy elég volt neki a csúcsfociból.

A java persze a végére maradt! Nem is tűnik annyira földtől elrugaszkodott gondolatnak, hogy a 2020-ban már 35 éves Cristiano Ronaldo legyen a miami franchise legnagyobb sztárja. Az ötszörös aranylabdás portugál imádja a floridai nagyvárost, a teniszező Rafael Nadallal és a popsztár Enrique Iglesiasszal közös étterme is van, valamint a Pestana hotelcsoportnak is van egy szállodája, a cégben pedig Ronaldo is tulajdonos. Madridi szerződése ugyan csak 2021-ben jár le, de, ha valaki, akkor ő el tudja intézni, hogy egy évvel korábban távozhasson a spanyol fővárosból. Ronaldónak aligha okozna gondot meghódítani az MLS-t, ha David Villa 35 évesen MVP tudott lenni, neki sem okozna ez gondot.

Welcome to Miami!

Azt pedig talán nem is kell ecsetelni, hogy ilyen kaliberű gigasztár megszerzése a klub tulajdonosainak, és az MLS vezetőinek is érdekében állna. Ronaldót és Beckhamet a közös klubmúlt is összeköti: mindketten szép éveket töltöttek (ill. Ronaldo még tölt most is) a Manchester Unitedben és a Real Madridban.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy a majdani miami klub létrehozásához Lionel Messi gratulált az elsők között, aki rövid videóját azzal zárta, hogy "ki tudja, lehet, hogy egy pár év múlva felhívsz majd" - azaz összeállhat itt még a Ronaldo-Messi támadókettős.