A Videotonnál összeállhat a Scepovic Scepovic csatárpáros

A labdarúgó OTP Bank Liga második helyén álló Videoton FC a hivatalos honlapján tudatta, hogy szerződést kötött a legutóbb a Getafétől a Sporting Gijónnál kölcsönben futballozó Stefan Scepoviccsal.

A 28 esztendős támadó - aki Marko Scepovic testvére - Belgrádban született és a Partizannál nevelkedett, ám még ifjúsági korában átigazolt az OFK Belgrádhoz, ahol 2008-ban, azaz 18 esztendősen a felnőttek között is bemutatkozott. A következő években több különböző klubnál is megfordult, legeredményesebb szezonja pedig a 2013-14-es volt, amikor a spanyol másodosztályban a Sporting Gijón színeiben 39 bajnokin 9 gólpassz mellett 23-szor talált be, ezzel pedig a második helyen végzett a góllövőlistán. 2016-ban igazolt legutóbbi klubjához, a madridi Getaféhoz, amely júliusban korábbi sikerei színhelyére, a Sporting Gijónhoz adta kölcsön. Stefan Scepovic a szerb, az olasz, a belga, az izraeli, a skót és a spanyol élvonalban összesen 141 bajnokin lépett pályára és 62 gólt szerzett.

"Azért jöttem a Vidihez, hogy a legjobbamat nyújtsam, góljaimmal segítsem a csapatot és megnyerjük a bajnokságot. Nem szeretek az erősségeimről beszélni, mert azoknak a megítélése nem az én feladatom, hanem a szakembereké és persze a szurkolóké. Én egyszerűen csak igyekszem a saját határaimat feszegetve mindent beleadni, és ha ez megtörténik, az az egész csapat hasznára lesz. Sokat beszéltem a testvéremmel a klubról, a célokról, a körülményekről és minden egyébről, ez pedig rengeteget segített a döntés meghozatalában. Nehéz időszak van mögöttem, de biztos vagyok benne, hogy a Videoton FC-nél ismét azon a magas színvonalon teljesítek majd, amire tudom, hogy képes vagyok" - fogalmazott Stefan Scepovic.

"Szerettük volna tovább erősíteni a támadó szekciónkat, hiszen adott esetben ott létszámhiánnyal is szembesülhettünk volna a szezon során mind versenyhelyzet, mind sérülések, eltiltások tekintetében. Stefan Scepovic személyében olyan játékost sikerült szerződtetnünk, aki mögött már most, 28 évesen komoly külföldi pályafutás áll, nem kevés nemzetközi tapasztalattal. Ha annyi gólt és gólpasszt fog jegyezni, mint a testvére, nagyon boldogok leszünk mi is és a szurkolók is. Reméljük, hogy a fivérek sarkallni fogják egymást a minél magasabb teljesítmény elérésére. Marko személye és itteni sikerei egyébként megkönnyítették a transzfer létrejöttét, de nem miatta választottuk Stefant, hiszen már több mint egy évvel ezelőtt is felmerült a szerződtetése. A kiemelten fontos tavaszi feladatok mellett ezzel az igazolással a nyári szezonkezdetet is igyekszünk már szemmel tartani" - nyilatkozta Kovács Zoltán, a Videoton FC sportigazgatója.