A világ egyik legrosszabb tizenegyesét mutatta be a brazil játékos

A Fenerbahce elleni Török Kupa-meccsen a Giresunspor játékosa, a brazil Dodo vállalt el egy büntetőt szerda este, de mára már biztos megbánta.

A Török Kupa negyeddöntőjének első meccsén, egygólos hátrányban állt a labda mögé a hazai csapatban Dodo a Fenerbahce ellen.

Talán a nagy tét zavarta meg a brazilt, aki már a nekifutást is művészi szintre emelte. Addig totyogott a labda felé, hogy talán túl sok ideje maradt átgondolni, merre is lője a labdát. Az irány lehet jó lett volna, de a földet is agyonrúgta a brazil, így a világ egyik legnevetségesebb tizenegyesét hozta össze, ami végül kaput sem talált.

A komikus produkció után később sikerült egyenlíteni a Fener ellen, de a nagynevű rivális Fernandao hosszabbításban szerzett tizenegyesgóljával 2-1-es előnnyel várhatja a visszavágót