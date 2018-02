Írországba került az egykori Liverpool-nevelés magyar középpályás

A Liverpool akadémiáján is megforduló Adorján Krisztián az olasz Novara Calcio csapatától az ír bajnokság ezüstérmeséhez, a Dundalk FC-hez igazolt.

A 25 éves támadó középpályás már be is mutatkozott az ír bajnokság előző kiírásának második helyezettjénél, miután csereként pályára lépett a Shanghai Shenxin elleni 1-1-es döntetlen során a klub alicantei felkészülési mérkőzésén.

Adorján Krisztiánt az olasz másodosztályban (Serie B) a 15. helyen álló Novara Calcio adta kölcsön, ahová 2014-ben került a Liverpool U23-as csapatától. Az angol klubhoz öt évvel korábban, az MTK-tól került, de az első csapatban nem játszott tétmérkőzést, viszont a holland élvonalbeli Gröningenben igen, ahol a 2013-14-es idényt töltötte kölcsönben.

Az olaszországi szerződés is felemásra sikerült, a Novarában eddig 34 bajnokin lépett pályára Adorján (és két gólt szerzett), de 2017-ben innen is kölcsön adták az albán Partizani Tiranának. Az inkább a kiesés ellen, mintsem a feljutásért harcoló Novara most sem tart rá igényt, így került a Dundalkhoz.

A tavaszi-őszi rendszerű ír bajnokság február 16-án rajtol, a Dundalk a Bray Wanderers ellen kezdi az idényt.