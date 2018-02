A bíróságon folytatódik Neymar és a Barcelona ügye

A spanyol Mundo Deportivo szerint Neymar hivatalosan is beadta a keresetet a bíróságon, amelyben 26 millió euró aláírási bónuszt követel a Barcelonától.

Hosszú hetekig tartó huzavona után Neymar augusztus 3-án lett hivatalosan a Paris Saint-Germain játékosa. A Barcelonával 2016 őszén meghosszabbított szerződésében volt egy olyan záradék, hogyha július 31-én is a katalánok játékosa, akkor a klubnak 26 millió euró hűségbónuszt kell fizetnie neki.A brazil most ez a pénzt hajtaná be volt csapatán, és még további négymilliót, kamat gyanánt.

Eközben a Barcelona ellenkeresetet készül benyújtani, hogy visszakövetelje Neymartól a már kifizetett aláírási bónusz első részletét.A klub ráadásul még kilencmilliót legombolna a játékosról a szerződés megszegéséért.

Fél év telt el azóta, hogy Neymar 222 millió euróért a PSG-hez igazolt, de a kálváriája még mindig nem ért véget. Vajon mikor fog?

forrás: Facebook/Tot el camp